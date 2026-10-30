Дату открытия Рождественской ярмарки назвали в Петербурге

Главной площадкой станет Манежная площадь. Здесь установят большую елку, каток, сцену, мультимедийный фонтан, фотозоны и площадки для мастер-классов. По территории ярмарки также будет ездить небольшой паровозик.

Отдельную часть ярмарки посвятят Дмитрию Шостаковичу. В «Зоне Шостаковича» появится экспозиция «Культура продолжается» из трех стен. На первой расскажут о Годе петербургской культуры, на второй — о композиторе, а третью посвятят Дмитрию Лихачеву. Внутри конструкции разместят архивные материалы в прозрачных боксах и экран.

Еще одной площадкой станет Кленовая улица. Там установят двухэтажную паровую карусель в стилистике 1920-х годов, а саму улицу украсят гирляндами и световыми инсталляциями. На Дворцовой площади появятся торговые домики и большая катальная горка. Также свои «филиалы» Рождественской ярмарки откроются на Малой Садовой улице и Московской площади.

Как следует из контракта на госзакупках, в этом году на оформление ярмарки город выделил 96,5 млн рублей. Напомним, что в прошлом году на новогодние украшения в Петербурге потратили 1 млрд 229 млн рублей, выяснили RTVI и проект «Тендерскоп». Сумма почти в три раза превысила московские расходы на праздничный декор: в столице на него ушло лишь 414 млн рублей. Губернатор Александр Беглов не согласился с подсчетами журналистов и заявил, что Петербург не мог потратить на украшения больше Москвы.