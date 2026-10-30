Дачная мода начала XX века и «магазин на гамаке»: какой была загородная жизнь в Петербурге 100 лет назад, расскажут в Маяковке

Лектор сопроводит свое выступление редкими фотографиями, дореволюционными открытками и предметами дачного быта. С их помощью он покажет, как менялась жизнь дачников по мере того, как город разрастался, а железная дорога открывала для них все новые места отдыха. Вместе с этим краевед расскажет, как обустраивали дачные участки, кто мог поселиться прямо в саду и зачем дачнику был нужен бинокль.

Речь пойдет и о менее очевидных сторонах дачной жизни: почему главным страдальцем считался дачник, что такое «магазин в гамаке» и какое оружие носил с собой «дачник на самокате». Отдельно разберут дачную моду — например, когда городской сюртук уступал место более свободной одежде и где проходила граница допустимого.

Андрей Кулик — петербургский исследователь, экскурсовод и куратор выставочных проектов, говорится на его сайте. В фокусе его внимания история повседневности рубежа XIX-XX веков, Первой и Второй мировых войн. Свои открытые научно-популярные лекции он читает с 2018 года.

Лекция начнется 1 ноября в 17:00 в Медиахолле библиотеки имени Маяковского на набережной Фонтанки, 44. Вход на мероприятие — по регистрации.