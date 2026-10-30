Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Дачная мода начала XX века и «магазин на гамаке»: какой была загородная жизнь в Петербурге 100 лет назад, расскажут в Маяковке

Со своей лекцией о том, как проводили лето за городом 100 лет назад, выступит историк и сооснователь проекта «Дачный Петербургъ» Андрей Кулик. Слушатели узнают, почему дача для петербуржцев начала XX века была не только местом летнего отдыха, но и отдельным миром со своими правилами, развлечениями, модой и опасностями.

Здание яхт-клуба в Тархановке (Сестрорецк), 1913 год
Nast Egle / Shutterstock.com

Здание яхт-клуба в Тархановке (Сестрорецк), 1913 год

Лектор сопроводит свое выступление редкими фотографиями, дореволюционными открытками и предметами дачного быта. С их помощью он покажет, как менялась жизнь дачников по мере того, как город разрастался, а железная дорога открывала для них все новые места отдыха. Вместе с этим краевед расскажет, как обустраивали дачные участки, кто мог поселиться прямо в саду и зачем дачнику был нужен бинокль.

Речь пойдет и о менее очевидных сторонах дачной жизни: почему главным страдальцем считался дачник, что такое «магазин в гамаке» и какое оружие носил с собой «дачник на самокате». Отдельно разберут дачную моду — например, когда городской сюртук уступал место более свободной одежде и где проходила граница допустимого.

Андрей Кулик — петербургский исследователь, экскурсовод и куратор выставочных проектов, говорится на его сайте. В фокусе его внимания история повседневности рубежа XIX-XX веков, Первой и Второй мировых войн. Свои открытые научно-популярные лекции он читает с 2018 года.

Лекция начнется 1 ноября в 17:00 в Медиахолле библиотеки имени Маяковского на набережной Фонтанки, 44. Вход на мероприятие — по регистрации.

Как петербуржцы проводили время на даче 100 лет назад? Рассказываем (и показываем!) на примере одной семьи

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: