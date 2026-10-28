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В «Царском селе» и Павловске высаживают новые деревья. В июле ураган повалил тысячи вековых стволов

В Екатерининском и Александровском парках высадили 21 дерево на месте тех, которые пострадали во время летнего урагана. В Павловске тем временем уже заменили утраченный двухсотлетний дуб — новый растет у Висконтиева моста.

Фото: ГМЗ «Царское Село», Екатерина Новак

В «Царском селе» появились 20 дубов и черемуха Маака. 15 дубов высадили вдоль Периметральной дубовой аллеи на границе Екатерининского парка. Некоторые деревья здесь сохранились еще с XVIII–XIX веков и сейчас им больше 200 лет.

Еще одну черемуху посадили в Собственном садике. Летом ураган повалил одно из двух деревьев этого вида у Мраморного фонтана, поэтому композицию решили восстановить. Саженцы передал музею президент компании «Ладога» Вениамин Грабар.

Всего стихия повалила или повредила в Екатерининском, Александровском и Баболовском парках 625 деревьев, представляющих историческую и экологическую ценность, рассказала главный хранитель парков ГМЗ «Царское Село» Ольга Филиппова.

В Павловском парке последствия урагана оказались еще масштабнее: пострадали более четырех тысяч деревьев. Среди них было около десяти старовозрастных. Одним из них оказался дуб у Висконтиева моста, который посадили еще в конце XVIII века — во время создания Павловского дворцово-паркового ансамбля.

На его месте на прошлой неделе появился новый дуб. Дереву около 40 лет, его вырастили в садоводстве Боде прямо на территории парка. Заменить утраченное дерево предложили представители «Института Петербурга».

Шторм Бернадетт пришел в Петербург 11 июля. Тогда в регионе прошли ливни, после которых затопило Коломяжский проспект, улицы у метро «Пионерская», Удельный парк и выход у станции «Площадь восстания». На следующий день под водой оказалась часть парка Оккервиль в Кудрове. Кроме того, после ночной грозы в Ленобласти более 42 тысяч жителей остались без света.

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