Дату открытия «Катка у моря» назвали в «Севкабель Порту»

Ледовое поле площадью 2200 квадратных метров в «Севкабель Порту» начнет принимать посетителей 21 ноября. Об этом рассказали в пресс-службе общественного пространства.
Одновременно на катке смогут находиться до 280 человек. С ледового поля открывается вид на Финский залив и вантовый мост. Рядом оборудуют фудкорт и теплую террасу для отдыха, а сам каток украсят декорациями и подсветят теплым светом.
Для посетителей сохранят привычную инфраструктуру: теплый вестибюль с камерами хранения, лавочки с подогревом от «Европы Плюс», прокат коньков и помощников для фигуристов. На льду также будут дежурить инструкторы.
Зимнюю программу «Севкабель Порта», как и в прошлом году, объединят под названием «Зима в Порту». Помимо катка, на площадке установят ледовую горку, откроют рождественскую ярмарку и новогоднюю почту. Также запланированы концерты и мероприятия для детей.
Для школьников, студентов, пенсионеров и многодетных семей сохранят 50-процентную скидку. Билеты уже можно приобрести на сайте проекта: zima.sevcableport.ru.
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