Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Дату открытия «Катка у моря» назвали в «Севкабель Порту»

Ледовое поле площадью 2200 квадратных метров в «Севкабель Порту» начнет принимать посетителей 21 ноября. Об этом рассказали в пресс-службе общественного пространства.

предоставлено пресс-службой «Севкабель Порта»

Одновременно на катке смогут находиться до 280 человек. С ледового поля открывается вид на Финский залив и вантовый мост. Рядом оборудуют фудкорт и теплую террасу для отдыха, а сам каток украсят декорациями и подсветят теплым светом.

Для посетителей сохранят привычную инфраструктуру: теплый вестибюль с камерами хранения, лавочки с подогревом от «Европы Плюс», прокат коньков и помощников для фигуристов. На льду также будут дежурить инструкторы.

Зимнюю программу «Севкабель Порта», как и в прошлом году, объединят под названием «Зима в Порту». Помимо катка, на площадке установят ледовую горку, откроют рождественскую ярмарку и новогоднюю почту. Также запланированы концерты и мероприятия для детей.

Для школьников, студентов, пенсионеров и многодетных семей сохранят 50-процентную скидку. Билеты уже можно приобрести на сайте проекта: zima.sevcableport.ru.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: