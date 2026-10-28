Дату открытия «Катка у моря» назвали в «Севкабель Порту»

Одновременно на катке смогут находиться до 280 человек. С ледового поля открывается вид на Финский залив и вантовый мост. Рядом оборудуют фудкорт и теплую террасу для отдыха, а сам каток украсят декорациями и подсветят теплым светом.

Для посетителей сохранят привычную инфраструктуру: теплый вестибюль с камерами хранения, лавочки с подогревом от «Европы Плюс», прокат коньков и помощников для фигуристов. На льду также будут дежурить инструкторы.

Зимнюю программу «Севкабель Порта», как и в прошлом году, объединят под названием «Зима в Порту». Помимо катка, на площадке установят ледовую горку, откроют рождественскую ярмарку и новогоднюю почту. Также запланированы концерты и мероприятия для детей.

Для школьников, студентов, пенсионеров и многодетных семей сохранят 50-процентную скидку. Билеты уже можно приобрести на сайте проекта: zima.sevcableport.ru.