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Первый мокрый снег в Петербурге может выпасть в начале ноября

В начале ноября в Петербурге ожидается заметное похолодание: дневная температура опустится ниже +5 градусов, а к середине следующей недели в городе вероятны осадки в виде мокрого снега. Такой прогноз дал главный синоптик города Александр Колесов.

По словам эксперта, в Ленобласти зимние осадки могут временно образовать снежный покров. Ночью температура уже будет опускаться ниже нуля.

Пока же в Петербурге сохраняется аномально теплая погода. До конца октября температура будет постепенно снижаться, а к 1 ноября начнется переход к более холодной погоде.

На фоне потепления в городе продолжают обновляться температурные рекорды. Ночью 27 октября воздух в Петербурге прогрелся до +9,9 градуса — это самая высокая температура для этой даты за весь период наблюдений. Прежний рекорд, +9,3 градуса, установили в 1937 году.

Днем 26 октября температура поднялась до +13,1 градуса и превысила рекорд 2019 года (+12,5). Средняя температура за сутки составила +12,4 градуса — это также максимум за всю историю наблюдений. Предыдущий рекорд для 26 октября, +10,6 градуса, установили в 1937 году.

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