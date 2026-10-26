В Зеленогорске построят гостиницу со спа за 3 млрд рублей. Под нее Смольный выдал более 12 гектаров земли

Строительством отеля займется компания «Биосфера», она возведет четырехзвездочный круглогодичный комплекс на 151 номер с функциями спа и велнесс. Площадь участка составляет более 122 тысяч квадратных метров. Договор с властями действует 37 месяцев, столько же времени компании отводят на строительство.

Как сообщал летом этого года Комитет по инвестициям, в проект вложат более 2,8 млрд рублей. Тогда же ему присвоили статус «стратегического инвестиционного», который обычно дают значимым для города с социальной и экономической точек зрения проектам.

В середине сентября также стало известно, что исторические дачи в Зеленогорске приспособят в гостиницу с рестораном, спа, спортивными площадками и пространствами для развлечений. Некоторые здания реконструируют, а новые впишут в исторический облик уже существующей застройки.