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В Зеленогорске построят гостиницу со спа за 3 млрд рублей. Под нее Смольный выдал более 12 гектаров земли

Петербургское правительство одобрило передачу участка на Приморском шоссе в Зеленогорске для строительства гостиницы. Она привлечет туристов и создаст 162 новых рабочих места, считают власти.

Mihruck / Shutterstock

Строительством отеля займется компания «Биосфера», она возведет четырехзвездочный круглогодичный комплекс на 151 номер с функциями спа и велнесс. Площадь участка составляет более 122 тысяч квадратных метров. Договор с властями действует 37 месяцев, столько же времени компании отводят на строительство.

Как сообщал летом этого года Комитет по инвестициям, в проект вложат более 2,8 млрд рублей. Тогда же ему присвоили статус «стратегического инвестиционного», который обычно дают значимым для города с социальной и экономической точек зрения проектам.

В середине сентября также стало известно, что исторические дачи в Зеленогорске приспособят в гостиницу с рестораном, спа, спортивными площадками и пространствами для развлечений. Некоторые здания реконструируют, а новые впишут в исторический облик уже существующей застройки.

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