Сквер в честь изобретателя первого в мире электротрамвая благоустроили в Петербурге

В зеленой зоне рядом с Невской ратушей обустроили освещение, высадили деревья и кустарники, обновили дорожки. Также здесь появились арт-объекты, посвященные главному изобретению Федора Пироцкого — электрическому трамваю. Среди них — скамейка в видео вагона транспорта.

Тендер на благоустройство сквера садово-парковое предприятие «Центральное» объявило в июле. Начальная цена контракта составила почти 16 млн рублей.

По проекту сквер должен был получить оформление, связанное с историей электрического трамвая. Здесь планировали уложить 141 погонный метр трамвайных рельсов, установить стальное тематическое панно и 14 скамеек, девять из них сделать двусторонними. Пополнить зеленую зону должны были 42 дерева и 167 кустарников, в том числе клены, липы, дубы, березы, боярышник, спирею и чубушник.

Имя Федора Пироцкого сквер у Невской ратуши получил в 2019 году. В 2022-м КГА выбрал концепцию его тематического оформления — победил проект архитектора Елены Шиковой.

Федор Пироцкий — один из пионеров электрического трамвая. В 1870-х годах он экспериментировал с передачей электричества по железнодорожным рельсам, а в 1880 году в Петербурге впервые продемонстрировал движение вагона с электрическим двигателем, получавшим ток через рельсы.