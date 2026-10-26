Аномальное тепло сохранится в Петербурге до конца октября

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов также говорит, что теплый период сохранится до конца октября. Правда, с середины недели температура начнет постепенно снижаться: если сейчас днем воздух прогревается примерно до +13 градусов, то затем будет около +10…+11, а ночью — +4…+6.

Атлантика продолжит приносить в регион атмосферные фронты с запада. При этом давление растет из-за нового усиления антициклона, поэтому сильных дождей не ожидается. Небольшие осадки пройдут вечером 26 октября и в ночь на вторник, а затем еще 29 и 30 октября. Южный и юго-западный ветер в начале недели будет дуть с порывами до 7-12 метров в секунду, но постепенно ослабеет.

Тем временем Петербург уже успел установить два температурных рекорда подряд. Ночью 26 октября температура в центре города опустилась лишь до +11,7 градуса — это новый рекорд минимальной температуры для этой даты. Предыдущий, +9,6 градуса, держался с 1937 года.

Ночь на 25 октября тоже стала рекордно теплой: температура не опускалась ниже +9,8 градуса. Прежний максимум для этой даты составлял +8,8 градуса и был зафиксирован в 1934 году.