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Дом на Большой Зелениной отремонтируют к 2027 году, обещает Смольный

Дом на углу Малого проспекта Петроградской стороны и Большой Зелениной, где в августе 2024 года произошло обрушение части здания, обещают полностью восстановить к середине 2027 года. Об этом вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин рассказал «Комсомольской правде».

Дом на Большой Зелениной в августе 2025 года
Собака.ru / Константин Крылов

Дом на Большой Зелениной в августе 2025 года

По словам чиновника, сейчас ремонт выполнен примерно на 60%. В здании уже восстановили межэтажные перекрытия, а на участках, где дополнительно обнаружили аварийные конструкции, продолжаются работы. В частности, укрепили эркеры и установили несущие балки.

Часть жильцов уже вернулась в дом — один подъезд заселен. Еще одну парадную планируют открыть для жителей до конца этого года. Полностью завершить ремонт рассчитывают к 1 июля 2027 года.

«Тут лучше семь раз отмерить», — объяснил Разумишкин затянувшийся ремонт. По его словам, проектировщикам пришлось детально изучить, как обрушение повлияло на конструкции здания, и учесть дополнительные нюансы.

Сроки ремонта уже несколько раз переносили. После обрушения дом первоначально обещали восстановить в 2025 году, затем завершение работ перенесли на лето 2026-го. В феврале глава ФКР Леонид Вишневский говорил, что жильцов начнут возвращать до конца 2026 года. Первый этап заселения планировали провести во флигеле со стороны Большой Зеленины еще в сентябре.

На прошлой неделе, 22 октября, Александра Костылева гендиректора компании «Стройпроект», которая ремонтировала здание, приговорили к условному сроку и почти на три года запретили ему работать в сфере строительства и ремонта многоквартирных домов. Его признали виновным в нарушении техники безопасности при восстановлении дома на Большой Зелениной, 1. Один из рабочих погиб после падения с высоты. Его тело нашли в лесу в Курортном районе. Другое дело, связанное с обрушением здания, прекратили из-за истечения срока давности.

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