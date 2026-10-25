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В Петербурге не хватает водителей и механизаторов для уборки снега

К зимнему сезону подготовили снегоуборочную технику, но кадровый вопрос остается открытым.

Studio Peace/Shutterstock

Вице-губернатор Евгений Разумишкин проверил готовность коммунальных служб Курортного района к предстоящей зиме. Выяснилось, что на предприятии, которое обслуживает Курортный и Кронштадтский районы, достаточно сотрудников для ручной уборки, однако дополнительные водители и механизаторы все еще нужны.

При этом дорожники уже подготовили к зиме 112 машин и заготовили более 15 тысяч тонн материалов для борьбы с гололедом. Для уборки также составили маршруты, а за качеством работы будут следить инспекторы.

С дворниками в городе тоже есть сложности. Как писали «Ведомости», в середине октября Разумишкин сообщал, что жилищные агентства Петербурга укомплектованы ими только на 86%. Для работы зимой этот показатель должен составлять не менее 95%.

Ранее председатель комитета по благоустройству Сергей Петриченко пообещал сократить использование соли на улицах Петербурга. По его словам, прошлой зимой на некоторых участках ее использовали слишком много, в том числе из-за поломок техники. В парках и скверах вместо соли планируют использовать гранитную крошку.

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