Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Температура в Петербурге превысит климатическую норму

В воскресенье, 25 октября, в городе сохранится необычно теплая для конца месяца погода, несмотря на облачность и дожди.

s8/Shutterstock

По прогнозу ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, погоду в Петербурге продолжит определять атмосферный фронт. Он принесет дожди и сохранит температуру воздуха на 5–6 градусов выше средних многолетних значений.

Днем в Петербурге ожидается +11…+13 градусов, в Ленинградской области – +9…+14. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление снизится до 758 мм ртутного столба, что немного ниже нормы.

В понедельник, 26 октября, небольшие дожди продолжатся. Ночью температура составит +8…+10 градусов, днем – +11…+13.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: