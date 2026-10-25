Температура в Петербурге превысит климатическую норму

По прогнозу ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, погоду в Петербурге продолжит определять атмосферный фронт. Он принесет дожди и сохранит температуру воздуха на 5–6 градусов выше средних многолетних значений.

Днем в Петербурге ожидается +11…+13 градусов, в Ленинградской области – +9…+14. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление снизится до 758 мм ртутного столба, что немного ниже нормы.

В понедельник, 26 октября, небольшие дожди продолжатся. Ночью температура составит +8…+10 градусов, днем – +11…+13.