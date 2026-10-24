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В «Галерее» восстановили электричество. Торговый центр был обесточен и закрыт почти весь день

Торговый центр «Галерея» возобновил работу после отключения электричества в пятницу, 23 октября. По предварительной оценке, за день простоя арендаторы могли недополучить сотни млн рублей выручки.

Sorbis/Shutterstock

Подачу электричества в полном объеме вернули 24 октября в 7:34 утра, сообщили Собака.ru «Россети Ленэнерго». В предприятии объяснили, что причиной отключения стало повреждение электрического кабеля во время строительных работ сторонней организации.

В день аварии в «Россети Ленэнерго» заявили Собака.ru, что завершат восстановление электричества «в ближайшее время», однако «Галерея» была закрыта весь день.

Генеральный директор управляющей компании Дмитрий Гашичев сообщил, что с субботы торговый центр вернется к обычному режиму работы, пишет «Фонтанка». По его оценке, за день простоя более 70 тысяч человек не смогли посетить комплекс, а арендаторы могли недополучить около 200 млн рублей выручки.

О временном закрытии ТЦ «по техническим причинам» его администрации сообщила в соцсетях утром 23 октября. Спустя почти сутки публикации об этом удалили, при этом постов о возобновлении работы «Галерея» не публиковала.

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