Дождливый уикенд без холода ждет Петербург

По словам заместителя начальника петербургского Гидрометцентра Александра Колесова, антициклон постепенно смещается на восток, уступая место атмосферному фронту. Поэтому выходные будут преимущественно облачными, но заметного похолодания не ожидается.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус прогнозирует в субботу небольшие дожди и +10…+12 градусов в Петербурге. В Ленинградской области воздух прогреется до +8…+13 градусов.

В воскресенье также пройдут небольшие дожди. Ночью температура составит +7…+9 градусов, днем – +10…+12. По прогнозу Колесова, во второй половине дня усилится южный и юго-восточный ветер – до 7–12 м/с.