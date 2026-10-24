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Дождливый уикенд без холода ждет Петербург

В субботу и воскресенье в Петербурге сохранится теплая погода, однако солнечные дни сменятся облачностью и небольшими дождями, рассказали синоптики.

Rotna7674/Shutterstock

По словам заместителя начальника петербургского Гидрометцентра Александра Колесова, антициклон постепенно смещается на восток, уступая место атмосферному фронту. Поэтому выходные будут преимущественно облачными, но заметного похолодания не ожидается.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус прогнозирует в субботу небольшие дожди и +10…+12 градусов в Петербурге. В Ленинградской области воздух прогреется до +8…+13 градусов.

В воскресенье также пройдут небольшие дожди. Ночью температура составит +7…+9 градусов, днем – +10…+12. По прогнозу Колесова, во второй половине дня усилится южный и юго-восточный ветер – до 7–12 м/с.

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