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В Ботаническом саду Петербурга спилят цветонос 90-летней агавы Сальма

В Петербургском Ботаническом саду срежут часть 90-летнего экзотического растения, привезенного в Ленинград вскоре после Великой Отечественной войны. Это необходимо, чтобы защитить около двух тысяч других растений.

Irina_Filatova/Shutterstock

Агаву Сальма привезли из Сухумского ботанического сада в 1946 году, когда ей было 5–10 лет. Весной этого года растение начало готовиться к своему первому и единственному цветению. В природе цветонос Сальмы может достигать 10–15 метров в высоту, поэтому летом для него проделали отверстие в крыше оранжереи.

С наступлением осени рост цветоноса сильно замедлился. Из-за похолодания и уменьшения количества солнечного света Сальма, по оценке специалистов, не успеет раскрыть соцветие до морозов. Сделать укрытие не получится: перестроить крышу не позволит КГИОП, а специальный чехол ограничит рост соцветия.

Теперь выступающую над крышей часть цветоноса спилят, чтобы закрыть отверстие и защитить остальные растения от холода. При этом шанс на цветение сохраняется: на оставшейся части цветоноса могут появиться боковые ветви с бутонами.

После цветения Сальма постепенно погибнет. Агава относится к монокарпическим растениям, которые цветут один раз в жизни, направляя накопленные ресурсы на образование цветков и семян. По словам научного куратора Евгении Романовой, процесс увядания может завершиться только к концу следующего года.

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