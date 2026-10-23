В Лахта Центре обсудят будущее креативной экономики. Среди экспертов — Илья Авербух и Тина Канделаки

В среду, 28 октября, в Лахта Центре пройдет трек «Креативный код. Технологии» в рамках форума «Дни креативной экономики». На одной площадке соберутся представители технологических компаний, крупного бизнеса, креативных индустрий, образования и органов власти. Вместе они обсудят, как технологии помогают развивать кино, медиа, дизайн, архитектуру, рекламу и другие творческие направления.
Ожидается более 1500 участников и свыше 60 экспертов. Среди них заявлены призер Олимпийских игр и продюсер ледовых шоу Илья Авербух, гендиректор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров, его заместитель Тина Канделаки, а также гендиректор Киностудии Горького и председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева. Эксперты обсудят подготовку будущих специалистов, развитие отечественных технологий для креативных индустрий и роль в крупного бизнеса в этой сфере.
В программе — более 15 дискуссий и сессий, в том числе:
- 10:00–11:30 — дискуссия «Архитектура будущего: технологии построения городов и пространств»;
- 12:00–13:30 дискуссия «Современное искусство: новые технологии – новые формы»;
- 14:15–16:00 технологическая пленарная дискуссия «Современные технологии креативной экономики. Роль крупных индустриальных компаний»;
- 16:30–18:00 дискуссия «Экран будущего: технологическая трансформация кино и анимации».
В течение дня также будет работать открытая студия RUTUBE и «Газпром-Медиа», где в прямом эфире запишут интервью с экспертами. Деловую программу технологического трека дополнит культурная программа пятого юбилейного фестиваля ПАО «Газпром» «Друзья Петербурга». Кроме того, гостям покажут выставку «Третья природа» международной студии SPLACES. Она посвящена тому, как меняется представление о природе в мире, где технологии, деятельность человека и природные процессы все теснее связаны друг с другом.
Событие организуют Минэкономразвития России, ПАО «Газпром» и Правительство Санкт-Петербурга. Поучаствовать в мероприятии можно бесплатно, но для этого нужна регистрация. Пройти ее можно на сайте креативныйкод-технологии.рф до 25 октября.
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