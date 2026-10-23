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Пулково принимает рейсы, которые не смогли приземлиться в Москве из-за атаки БПЛА

Петербургский аэропорт работает в качестве запасного аэродрома и принимает перенаправленные из столицы рейсы, сообщает его пресс-служба. К 16:00 воздушная гавань приняла более 25 бортов.

fifg / Shutterstock.com

В настоящее время на вылет задержаны как минимум 20 рейсов, следует из табло на сайте Пулкова. Также в аэропорту предупредили об изменениях в расписании и порекомендовали рассмотреть «альтернативные виды транспорта для поездки в столицу».

Пассажирам, которые все-таки предпочтут добираться до Москвы самолетом, в Пулкове советует следить за расписанием на табло и объявлениями в терминале, обращаться за информацией в колл-центры аэропорта, а также подписаться на чат-бот «Твой Пулково» с уведомлениями о статусе рейса в «Максе».

Все четыре московских аэропорта — Внуково и Домодедово, Жуковский и Шереметьево — закрыты на прием и выпуск воздушных судов. К 15:22 столичные власти сообщили о 17 сбитых БПЛА за несколько часов атаки.

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