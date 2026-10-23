Реставрация дома Миллера, снос Обуховского путепровода ради ВСМ и строительство метро. О чем рассказал губернатор во время телеэфира

На вопросы о значимых реставрационных и транспортных проектах губернатор Петербурга Александр Беглов накануне ответил в эфире телеканала «78». Кратко пересказываем его ответы.
- Восстановить дом Миллера, выгоревший изнутри в начале октября, Петербургу поможет накопленный реставраторами опыт на других объектах, заявил губернатор. Он отметил, что в своей работе специалисты будут опираться на разработанный до пожара проект восстановления дома, сохранившиеся архивные материалы и фотографии. Кроме того, чиновник напомнил, до инцидента собственник особняка успел вывезти в реставрационные мастерские часть исторического лепного декора — восстанавливать убранство будут в том числе на его основе. Губернатор пообещал, что специалисты воссоздадут в том числе интерьеры, утраченные в советский период. Увидеть их петербуржцы смогут впервые.
- На строящейся станции «Богатырская» на зеленой ветки в Приморском районе специалисты начали соединять будущий подземный вестибюль с перегонным тоннелем, рассказал Беглов. В августе Смольный рассказал о завершении строительства тоннеля под продолжение этой линии. Также ранее стало известно, что на изготовление и монтаж эскалаторов на станциях «Богатырская» и «Каменка» потратят 1,4 млрд рублей. Построить обе станции обещают к 2029 году.
- Проект метро «Лиговский проспект-2» городское правительство вынесет на общественное обсуждение в ноябре. Станция будет частью вокзала будущей Высокоскоростной магистрали Петербург — Москва. Пассажиры смогут сразу из метро переходить в новый терминал к скоростным поездам ВСМ. Ранее в Петербурге стартовало общественное обсуждение проектов планировки первых двух участков Кольцевой линии.
- Обуховский путепровод снесут ради строительства ВСМ, заявил Беглов. «Сооружение уже не соответствует требованиям времени», и оставить его в прежнем виде «технически невозможно». Так как переправа, открытая в 1909 году, признана памятником архитектуры, ее сохранят «как исторический объект в границах достопримечательного места». После демонтажа «подлинные металлические конструкции будут законсервированы и установлены рядом с новой магистралью». Сейчас для будущей ВСМ в Петербурге строится самая большая в стране двухпутная железнодорожная эстакада.
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