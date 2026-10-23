Торговый центр «Галерея» временно закрылся из-за отключения света

В «Россети Ленэнерго» рассказали Собака.ru, что специалисты предприятия выехали в «Галерею» сразу же после вызова. Сейчас они восстанавливают электричество после сбоя в оборудовании. Завершить работы обещают в ближайшее время.

Как пишут сотрудники ТЦ в комментариях под последним постом в телеграм-канале «Галереи», некоторые из них стоят у входа в здание с утра и руководство магазинов, не получив определенного ответа от администрации ТЦ, отпускает их домой. Позже «Галерея» отключила комментарии под этой публикацией.