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Торговый центр «Галерея» временно закрылся из-за отключения света

О временном закрытии ТРЦ «по техническим причинам» сообщила его администрация в соцсетях. Время возобновления работы пока не называют, но обещают объявить позднее.

daykung / Shutterstock.com

В «Россети Ленэнерго» рассказали Собака.ru, что специалисты предприятия выехали в «Галерею» сразу же после вызова. Сейчас они восстанавливают электричество после сбоя в оборудовании. Завершить работы обещают в ближайшее время.

Как пишут сотрудники ТЦ в комментариях под последним постом в телеграм-канале «Галереи», некоторые из них стоят у входа в здание с утра и руководство магазинов, не получив определенного ответа от администрации ТЦ, отпускает их домой. Позже «Галерея» отключила комментарии под этой публикацией.

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