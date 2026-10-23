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Дату завершения сезона фонтанов назвали в Петербурге

Фонтанный сезон в Петербурге завершится 24 октября, сообщают в пресс-службе Смольного. После этой даты все водные сооружения отправятся на зимнюю консервацию.

Viktorya Telminova / Shutterstock.com

Перед наступлением холодов оборудования и конструкции защищают от низких температур и непогоды. Специалисты сливают воду из чаш, очищают их поверхности, продувают трубы, демонтируют насадки и светильники, а также укрывают конструкции защитными материалами на весь зимний период.

Сезон фонтанов в 2026 году начался 20 апреля. Одним из самых поздних стал фонтан в Павловске на Госпитальной улице — он заработал 1 июня после реконструкции, которая длилась с октября 2025-го. В белые ночи в этот сезон десятки фонтанов работали дольше обычного.

Около 100 фонтанов включали в этом году в городе, в том числе три крупных комплекса. Больше всего водных сооружений расположено в Центральном районе — там их 26. В лидерах также Московский район, Адмиралтейский и Петроградский.

Synthetic Messiah / Shutterstock.com

Новый фонтан в этом году открыли к 40-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС в Приморском районе. Он вошел в мемориальную композицию, посвященной героям-ликвидаторам катастрофы. Кроме того, с 2019 года в Петербурге восстановили более 60 заброшенных фонтанов. Некоторые из них отремонтировали по инициативе горожан.

Ранее стала известна дата завершения сезона фонтанов в музее-заповеднике «Петергоф». Там искусственные водоемы проработают до 4 ноября. Также парки Петербурга и Ленобласти готовят к зиме свои скульптуры — их прячут от холодов в специальные футляры.

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