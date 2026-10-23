Дату завершения сезона фонтанов назвали в Петербурге

Перед наступлением холодов оборудования и конструкции защищают от низких температур и непогоды. Специалисты сливают воду из чаш, очищают их поверхности, продувают трубы, демонтируют насадки и светильники, а также укрывают конструкции защитными материалами на весь зимний период.

Сезон фонтанов в 2026 году начался 20 апреля. Одним из самых поздних стал фонтан в Павловске на Госпитальной улице — он заработал 1 июня после реконструкции, которая длилась с октября 2025-го. В белые ночи в этот сезон десятки фонтанов работали дольше обычного.

Около 100 фонтанов включали в этом году в городе, в том числе три крупных комплекса. Больше всего водных сооружений расположено в Центральном районе — там их 26. В лидерах также Московский район, Адмиралтейский и Петроградский.