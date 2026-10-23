Гид по нишевым садам и паркам Петербурга: виртуальные дворцы, шабаш ведьм из «Мастера и Маргариты» и берег древнего моря

Роскошная дача лесопромышленника с резными фасадами XIX века, тайная скульптура Екатерины II и место дуэли, всколыхнувшей весь Петербург: собрали пять нишевых садов и парков, где можно поймать последние краски осени без толп туристов, полюбоваться старинной архитектурой и устроить прогулку в духе исторического детектива.
Сад при усадьбе Гавриила Державина
Адрес: набережная реки Фонтанки, 118
Вход: 100-200 рублей
За особняком знаменитого поэта и государственного деятеля Гавриила Державина на Фонтанке скрывается живописный сад, созданный по замыслу его близкого друга — архитектора Николая Львова. В конце XVIII века здесь цвели розы, жасмин и сирень, извилистые дорожки огибали пруды, а в оранжереях выращивали персики и ананасы, которыми угощали гостей усадьбы. В наши дни сад восстановили по архивным документам, вернув ему облик начала XIX века. Сегодня здесь растут липы, дубы, клены, ивы и ясени, а среди ботанических редкостей — уссурийская груша, форзиция и яблоня Недзвецкого.
По саду приятно неспешно прогуляться, отдохнуть в изящных беседках или у прудов с перекинутыми через них мостиками. Еще один повод заглянуть сюда — малоизвестная скульптура Екатерины II работы Александра Бурганова. Императрица была покровительницей Державина, который прославил ее в знаменитой оде «Фелица» и служил при дворе. После прогулки можно выпить кофе с десертом в восстановленной оранжерее или заглянуть в сам особняк, чтобы увидеть исторические интерьеры. Среди самых интересных — кабинет поэта с дверями, замаскированными под шкафы, и диваном с потайными ящиками для рукописей.
Измайловский сад
Адрес: набережная реки Фонтанки, 114
Вход: бесплатный
По соседству с усадьбой Державина находится еще один исторический сад, который в XVIII веке принадлежал Александру Румянцеву — сподвижнику Петра I. Позднее часть территории отвели под Ботанический сад Академии наук, где выращивали экзотические растения, а в XIX веке земля снова перешла в частные руки. В конце столетия ее арендовал купец Петр Тумпаков, построив театр на 1200 зрителей и ресторан с устрицами и шампанским. Так появился знаменитый «Буфф», где выступали звезды оперетты и эстрады.
Во время прогулки среди старинных деревьев отыщите одну из самых трогательных скульптур Петербурга — бронзового «Петербургского ангела» Романа Шустрова. Маленький старичок с крыльями, зонтиком и книгой поселился на скамейке в 2012 году. Художник посвятил его пожилым людям из своего детства. С наступлением холодов петербуржцы утепляют ангела связанными шарфами и шапочками. А еще здесь можно увидеть работы художников-декораторов Молодежного театра на Фонтанке, а после прогулки — заглянуть на спектакль в перестроенном здании бывшего ресторана.
Лопухинский сад
Адрес: улица Академика Павлова, 13
Вход: бесплатный
Во времена Петра I часть этой территории занимал Аптекарский огород, где выращивали лекарственные растения. Позднее земля неоднократно меняла владельцев, пока в середине XIX века не оказалась в руках Василия Громова — одного из крупнейших лесопромышленников и меценатов Петербурга. При нем участок превратилась в райский уголок с оранжереями, фонтанами, гротами и висячими мостиками над прудами. Над благоустройством трудился в том числе знаменитый садовник Егор Одинцов — один из создателей сквера на Исаакиевской площади.
Сегодня от былого великолепия осталось немного, зато сохранилась дача Громова — редкий образец загородной архитектуры середины XIX века и один из последних памятников деревянного зодчества Петроградской стороны. Попасть внутрь пока нельзя, но стоит обойти здание вокруг, чтобы рассмотреть резные фасады и парадное крыльцо с чугунными колоннами. Среди других старинных элементов сада — два висячих мостика (один из них называют «кавказским»). Завершить прогулку можно у пруда с островком, где круглый год обитают утки, или на берегу Малой Невки с видом на Каменноостровский дворец.
Парк Екатерингоф
Адрес: Лифляндская улица, 12
Вход: бесплатный
Парк с императорским прошлым и почти трехвековой историей народных гуляний! Именно здесь Петр I одержал первую морскую победу над шведами, а позднее подарил эти земли своей супруге Екатерине I. Для нее и царских дочерей построили дворцы, вокруг которых разбили живописный сад. Уже в XVIII веке сюда начали пускать горожан, а майские праздники стали местной традицией. Позднее Екатерингоф превратился в любимое место отдыха рабочих соседних заводов. Сегодня здесь приятно гулять среди 200-летних дубов и лип, любоваться прудами и отдыхать у воды.
Еще один повод заглянуть сюда — необычная экскурсия с дополненной реальностью. Для этого нужно скачать приложение Public ARt и отыскать в парке информационные кубы со специальными метками. Если навести на них камеру смартфона, можно увидеть утраченные постройки: дворец петровских времен и три павильона архитектора Огюста Монферрана, созданные в XIX веке. Готические башенки, восточные мотивы и другие архитектурные фантазии эпохи Александра I появятся прямо среди современных аллей. Редкая возможная увидеть Екатерингоф 200-летней давности и даже раньше!
Парк Лесотехнической академии
Адрес: Институтский переулок, 5
Вход: бесплатный
Старейший лесной вуз России — почти отдельный город внутри Петербурга! Здесь не только учатся исследовать и выращивать деревья, но и делают это на практике уже два столетия. Еще в XIX веке при Лесном институте начали создавать парк, для которого осушали болота, прокладывали дорожки, привлекали лучших садовников и выписывали редкие саженцы даже из Парижа. Сегодня здесь растут более 50 тысяч древесных растений 215 видов — это ботанический музей под открытым небом!
Еще одна особенность парка — необычный для равнинного города рельеф. Это следы берега Литоринового моря, существовавшего здесь более четырех тысяч лет назад. Во время прогулки можно обойти живописные пруды, включая Сердобольский, где Владимир Бортко снимал сцену шабаша ведьм для сериала «Мастер и Маргарита», полюбоваться деревянными корпусами университета и отыскать небольшой некрополь с могилами ученых. А еще здесь есть отмеченное камнями место дуэли 1825 года, в которой из-за несостоявшейся свадьбы погибли два офицера!
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