Гид по нишевым садам и паркам Петербурга: виртуальные дворцы, шабаш ведьм из «Мастера и Маргариты» и берег древнего моря

Сад при усадьбе Гавриила Державина

Адрес: набережная реки Фонтанки, 118

Вход: 100-200 рублей

За особняком знаменитого поэта и государственного деятеля Гавриила Державина на Фонтанке скрывается живописный сад, созданный по замыслу его близкого друга — архитектора Николая Львова. В конце XVIII века здесь цвели розы, жасмин и сирень, извилистые дорожки огибали пруды, а в оранжереях выращивали персики и ананасы, которыми угощали гостей усадьбы. В наши дни сад восстановили по архивным документам, вернув ему облик начала XIX века. Сегодня здесь растут липы, дубы, клены, ивы и ясени, а среди ботанических редкостей — уссурийская груша, форзиция и яблоня Недзвецкого.

По саду приятно неспешно прогуляться, отдохнуть в изящных беседках или у прудов с перекинутыми через них мостиками. Еще один повод заглянуть сюда — малоизвестная скульптура Екатерины II работы Александра Бурганова. Императрица была покровительницей Державина, который прославил ее в знаменитой оде «Фелица» и служил при дворе. После прогулки можно выпить кофе с десертом в восстановленной оранжерее или заглянуть в сам особняк, чтобы увидеть исторические интерьеры. Среди самых интересных — кабинет поэта с дверями, замаскированными под шкафы, и диваном с потайными ящиками для рукописей.