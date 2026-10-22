Статуи в парках Петербурга и Ленобласти прячут в футляры от холодов

В парках Петербурга и Ленобласти начали готовить скульптуры к зиме. В Царском Селе на зиму спрячут больше полусотни скульптур, деревянные короба уже начали устанавливать и в Гатчине на статуи Дворцового парка.
В музее-заповеднике «Царское Село» защитные футляры сейчас надевают на скульптуры перед Екатерининским дворцом и на Эрмитажной аллее. В основном это подлинная венецианская скульптура первой четверти XVIII века. Для каждой статуи изготовили отдельный короб, причем футляры для венецианских скульптур снаружи украшены изображениями того, что находится внутри. Так что зимой посетителям не придется гадать, кто скрывается под конструкцией.
Всего сотрудники музея укроют более 60 статуй в Екатерининском и Александровском парках. На зимовку уже отправились Мраморный фонтан в Собственном садике и гальванопластическая коллекция на Гранитной террасе. Очередь дойдет и до «Девушки с кувшином», скульптуры на Рамповой аллее и фигур китайцев на Большом китайском мосту Александровского парка. В застекленную часть Камероновой галереи также переносят бюсты XVIII века из коллекции Екатерины II.
Защищают в «Царском Селе» не только скульптуру: от холода и осадков укрывают 123 захоронения лошадей российских императоров в историческом комплексе «Пенсионерная конюшня» Александровского парка.
Зимняя консервация скульптуры в царскосельских парках — традиция еще со времен Елизаветы Петровны. Раньше для этого использовали тяжелые деревянные короба, а теперь футляры делают из металлических листов на деревянном каркасе. В них предусмотрены продухи, чтобы внутри не скапливалась влага.
В Гатчине к зиме тоже готовят статуи Дворцового парка. Мраморные и бронзовые фигуры закрывают специальными футлярами, так как мороз, влага и осадки могут их испортить, объясняют в одноименном музее-заповеднике. Зимовать в укрытиях скульптуре предстоит до весны.
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