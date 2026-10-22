Статуи в парках Петербурга и Ленобласти прячут в футляры от холодов

В музее-заповеднике «Царское Село» защитные футляры сейчас надевают на скульптуры перед Екатерининским дворцом и на Эрмитажной аллее. В основном это подлинная венецианская скульптура первой четверти XVIII века. Для каждой статуи изготовили отдельный короб, причем футляры для венецианских скульптур снаружи украшены изображениями того, что находится внутри. Так что зимой посетителям не придется гадать, кто скрывается под конструкцией.

Всего сотрудники музея укроют более 60 статуй в Екатерининском и Александровском парках. На зимовку уже отправились Мраморный фонтан в Собственном садике и гальванопластическая коллекция на Гранитной террасе. Очередь дойдет и до «Девушки с кувшином», скульптуры на Рамповой аллее и фигур китайцев на Большом китайском мосту Александровского парка. В застекленную часть Камероновой галереи также переносят бюсты XVIII века из коллекции Екатерины II.