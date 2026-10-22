Убирать кладбище, где Балабанов снимал «Брата», снова зовут петербуржцев. После субботника участников ждет экскурсия!

Участников ждут к 11:00 у главного входа на набережной реки Смоленки, 27. Организаторы советуют одеться потеплее и выбрать непромокаемую обувь.

Работать предстоит под руководством реставраторов, поэтому заодно можно будет узнать, как правильно ухаживать за историческими памятниками. После субботника филолог и исследовательница Смоленского лютеранского кладбища Татьяна Жильцова проведет экскурсию. Она расскажет о педагогах, похороненных на некрополе, и их роли в формировании российской системы образования.

Подобные акции проводятся здесь с 2022 года в рамках проекта «Возвращая имена. Русские патриоты иностранного происхождения». Иногда субботники дополняются экскурсиями и мастер-классами по реставрации. Организуют такие встречи Союз реставраторов при поддержке Комитета по охране памятников и других ведомств. В 2026 году организаторы планировали провести восемь субботников.

Само кладбище основано в XVIII веке и с 2018 года имеет статус объекта культурного наследия. В конце 1990-х режиссер Алексей Балабанов снимал на его территории одну из сцен для своего фильма «Брат».