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Почтамтскую избавили от светильников на тросах. Их заменили фонари в историческом оформлении

На Почтамтской улице обновили фонари — их исторический вид сочетается с современными технологиями. Вместо светильников на тросах здесь установили чугунные опоры, работой которых можно управлять дистанционно, рассказали в городском правительстве.

пресс-служба администрации Петербурга

В Смольном называют проект первым в городе архитектурным ансамблем источников света в историческом стиле с цифровым управлением. 40 декоративных фонарей пришли на смену 21 светильнику на тросовых растяжках.

Чугунные опоры, оформленные под старину, дают мягкий свет. При этом освещение пешеходных переходов сделали более теплым, также на них направили больше прожекторов, чтобы «зебры» были максимально заметны водителям.

пресс-служба администрации Петербурга

Все кабели спрятали под землю: проложили 4,5 километра линий электроснабжения и еще 1,5 километра кабеля для управления светильниками. Оборудование подключено к сетям «Ленсвета», а диспетчер может удаленно корректировать работу фонарей.

Освещение обновили при участии ПАО «Газпром» и ассоциации «Невский свет». Следующим этапом станет архитектурно-художественная подсветка девяти фасадов на Почтамтской. Она должна завершить новый световой образ улицы.

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