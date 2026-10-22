Почтамтскую избавили от светильников на тросах. Их заменили фонари в историческом оформлении

В Смольном называют проект первым в городе архитектурным ансамблем источников света в историческом стиле с цифровым управлением. 40 декоративных фонарей пришли на смену 21 светильнику на тросовых растяжках.

Чугунные опоры, оформленные под старину, дают мягкий свет. При этом освещение пешеходных переходов сделали более теплым, также на них направили больше прожекторов, чтобы «зебры» были максимально заметны водителям.