Черногория официально сообщила о введении виз для россиян с ноября

По словам дипломата, с ноября прекращает действовать соглашение 2008 года, которое позволяло гражданам России и Черногории ездить друг к другу без виз. После этого россиянам для въезда в Черногорию потребуется виза. Исключение составят, в частности, путешественники с действующими визами некоторых других стран, включая государства Шенгенской зоны.

Решение Подгорицы связано с курсом страны на вступление в Евросоюз и необходимостью привести визовую политику в соответствие с правилами ЕС. Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что в качестве ответной меры Россия также введет визовый режим для граждан Черногории.