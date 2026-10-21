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Черногория официально сообщила о введении виз для россиян с ноября

Черногория с 1 ноября отменит безвизовый режим для граждан России. Официальное уведомление об этом российской стороне направили власти страны, рассказал посол РФ в Черногории Александр Лукашик в интервью ТАСС.

Ronin83 / Shutterstock.com

По словам дипломата, с ноября прекращает действовать соглашение 2008 года, которое позволяло гражданам России и Черногории ездить друг к другу без виз. После этого россиянам для въезда в Черногорию потребуется виза. Исключение составят, в частности, путешественники с действующими визами некоторых других стран, включая государства Шенгенской зоны.

Решение Подгорицы связано с курсом страны на вступление в Евросоюз и необходимостью привести визовую политику в соответствие с правилами ЕС. Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что в качестве ответной меры Россия также введет визовый режим для граждан Черногории.

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