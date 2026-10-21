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Мобильный интернет пропал в Петербурге на фоне сообщений о визите президента в город

В Петербурге утром 21 октября, в день российско-американских переговоров в городе, резко выросло число жалоб на работу мобильного интернета. К 11:00 сервис DownDetector за час зафиксировал более 500 обращений пользователей по поводу работы мобильной сети. Горожане рассказывают, что у них открываются только сайты и сервисы из «белых списков».

Garun .Prdt / Shutterstock

При этом дорожная ситуация в городе остается относительно спокойной. «Яндекс Карты» оценивают пробки на четыре балла. Наиболее сильные заторы сейчас отмечены на Садовой и Гороховой улицах, Дворцовом мосту и Адмиралтейском проспекте.

Опасность БПЛА объявляли в Ленобласти около 9:30. Спустя час власти заявили об отбое тревоги. За это время в небе над регионом сбили три дрона.

В среду, 21 октября, в Петербурге ожидается встреча президента России со спецпосланником США Стивом Уиткоффом. Последний уже прибыл в город. Накануне сюда также приехали председатель правительства России Михаил Мишустин и глава Госсовета КНР Ли Цян — они проводят встречу в рамках регулярных переговоров российского и китайского правительств.

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