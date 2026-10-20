Жуки и гнилая сердцевина: причину вырубки векового тополя у Банковского моста назвали в Смольном

Перед вырубкой осмотром тополя, который посадили у Банковского моста в 1914 году, Комблага занимался вместе со специалистами Комитета по охране памятников. Чиновники пришли к выводу, что дерево имеет болезни и заражено паразитами.

«Исходя из того, что толщина ствола у основания значительно уменьшилась, имелась гнилая сердцевина, а сам древесный покров был источен жуками, было принято решение спилить дерево — от его падения могли пострадать жители и объект рядом, который является памятником архитектуры», — цитирует чиновника «Интерфакс».

Также Петриченко пообещал, что к 2027 году в центре города высадят одну тысячу деревьев. В начале года в Смольном заявляли о планах восстановить утраченные зеленые зоны в исторической части Петербурга. Тогда речь шла о высадке деревьев в 58 локациях города.

Берлинский тополь был единственным выжившим деревом из высаженных в 1914 году вдоль канала Грибоедова. В 2019 году активисты включили его в акцию, посвященную старым деревьям Петербурга: к стволу прикрепили табличку с информацией о возрасте и породе растения.