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Стало известно, в каком районе Петербурга живет больше всего фанатов Канье Уэста

У руководителя Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарьи Лебедевой есть «уникальное знание» (sic!).

aerial view istanbul / Shutterstock

Основываясь на числе исков о возврате стоимости билетов так и не состоявшихся концертов (они, кстати, «на четвертый десяток пошли»), Лебедева отмечает: абсолютный рекордсмен на сегодняшний день — Петроградский район.

Дарья Лебедева

Руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга, цитата по тг-каналу «Лебединое озеро»:

Абсолютный победитель (пока) мировой судья судебного участка №146 нашего города [на Большой Разночинной, 23]. У него зарегистрировано 5 исков о возврате всего, чего можно по искам о защите прав потребителей. Всего у мировых судей Санкт-Петербурга зарегистрировано 15 исков.

Из районных судов выигрывает Приморский, там 4 иска. Всего по районам 16 исков. Многие переходят к рассмотрению дела в порядке упрощенного производства.

Напомним, 10 и 11 октября на «Газпром Арене» должны были пройти два концерта Канье Уэста. 26 августа площадка отмечала, что продолжает вести переговоры с организаторами, агентством SAY Agency. В свою очередь организаторы обещали, что мероприятие «обязательно состоится». 

Позже «Газпром Арена» заявила, что «никаких концертов зарубежных исполнителей нет» в афише на октябрь. SAY Agency в ответ на это опубликовали скриншоты «официальных документов, на основании которых была открыта продажа билетов». 15 сентября стало известно, что подан первый судебный иск в отношении организаторов шоу. 

Канье не будет! Как отмена концерта лишит Петербург миллиардов рублей прибыли

24 сентября партнер тура рэпера, американское агентство Access Opera, также утверждал, что концерты Канье Уэста в Петербурге состоятся. Одновременно с этим даты пропали на сайте самого Канье tour.yeezy.com. 29 сентября о том, что шоу не будет, также писал РБК со ссылкой на источника, близкого к администрации Петербурга. По его словам, «договоренности не были достигнуты». В этот же день Access Opera заявило, что концерты отменены. 30 сентября с аналогичным заявлением выступило агентство SAY Agency. 

12 октября открылась оформление возвратов билетов на Канье Уэста. Заявку обещают рассмотреть за 3-5 дней, однако «при большом количестве обращений» срок может может быть увеличен до месяца.

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