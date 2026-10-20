Стало известно, в каком районе Петербурга живет больше всего фанатов Канье Уэста

Напомним, 10 и 11 октября на «Газпром Арене» должны были пройти два концерта Канье Уэста. 26 августа площадка отмечала, что продолжает вести переговоры с организаторами, агентством SAY Agency. В свою очередь организаторы обещали, что мероприятие «обязательно состоится».

Позже «Газпром Арена» заявила, что «никаких концертов зарубежных исполнителей нет» в афише на октябрь. SAY Agency в ответ на это опубликовали скриншоты «официальных документов, на основании которых была открыта продажа билетов». 15 сентября стало известно, что подан первый судебный иск в отношении организаторов шоу.

24 сентября партнер тура рэпера, американское агентство Access Opera, также утверждал, что концерты Канье Уэста в Петербурге состоятся. Одновременно с этим даты пропали на сайте самого Канье tour.yeezy.com. 29 сентября о том, что шоу не будет, также писал РБК со ссылкой на источника, близкого к администрации Петербурга. По его словам, «договоренности не были достигнуты». В этот же день Access Opera заявило, что концерты отменены. 30 сентября с аналогичным заявлением выступило агентство SAY Agency.

12 октября открылась оформление возвратов билетов на Канье Уэста. Заявку обещают рассмотреть за 3-5 дней, однако «при большом количестве обращений» срок может может быть увеличен до месяца.