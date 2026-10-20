Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Правила размещения вывесок на зданиях ужесточат в Петербурге

С 1 марта 2027 года в Петербурге изменятся правила размещения вывесок, сообщили в Смольном. Новые требования должны помешать использовать здания не по назначению.

bellena / Shutterstock.com

При согласовании вывески власти будут проверять не только само оформление, но и то, соответствует ли деятельность организации назначению здания. Особенно это затронет наиболее «чувствительные» к незаконному перепрофилированию объекты: школы, поликлиники, центры культуры и спорта, а также паркинги.

Также поправками в закон Комитет по градостроительству и архитектуре обяжут публиковать решения о согласовании проектов благоустройства в специальной системе в течение пяти рабочих дней после их принятия. В Смольном рассчитывают, что это поможет контролирующим органам быстрее выявлять нарушения правил благоустройства.

Следить за незаконными вывесками в Петербурге уже помогают нейросетевые комплексы «Городовой». За вывеску без согласования предпринимателям грозит штраф в 30 тысяч рублей.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: