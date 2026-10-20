Правила размещения вывесок на зданиях ужесточат в Петербурге

При согласовании вывески власти будут проверять не только само оформление, но и то, соответствует ли деятельность организации назначению здания. Особенно это затронет наиболее «чувствительные» к незаконному перепрофилированию объекты: школы, поликлиники, центры культуры и спорта, а также паркинги.

Также поправками в закон Комитет по градостроительству и архитектуре обяжут публиковать решения о согласовании проектов благоустройства в специальной системе в течение пяти рабочих дней после их принятия. В Смольном рассчитывают, что это поможет контролирующим органам быстрее выявлять нарушения правил благоустройства.

Следить за незаконными вывесками в Петербурге уже помогают нейросетевые комплексы «Городовой». За вывеску без согласования предпринимателям грозит штраф в 30 тысяч рублей.