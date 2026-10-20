В Кронштадте открывается музей подводной археологии! Рассказываем и показываем, что там можно увидеть!

В кронштадтском форте Константин открывается новый музей — в нем рассказывается о затонувших кораблях Финского залива. На экспозиции представлены вещи, которые подняли на поверхность водолазы Центра подводных исследований Русского географического общества (ЦПИ РГО). Что именно можно там увидеть? Зачем для каждого зала разрабатывали отдельный парфюм? И какой артефакт сами подводные археологи ценят превыше всего. Обо всем этом Собаке.ru рассказывает руководитель ЦПИ РГО Сергей Фокин.
Для начала вы не могли бы рассказать, что за экспозиция открывается в форте Константин?
Это первый музей Центра подводных исследований РГО — идея, которую мы вынашивали уже несколько лет. Наконец у нас будет не временная выставка на гостевой площадке (которых у нас уже было некоторое количество), а постоянно действующий музейный проект под названием Музей археологии залива.
Экспозиция состоит из четырех основных залов. В первом рассказывается о Финском заливе в целом. Далее идут три зала, посвященные трем последним векам в истории залива: XVIII, XIX и XX.
Каждый зал имеет свое название по тому неофициальному прозвищу залива, которое использовалось в тот или иной период времени. Для XVIII века — это Кронштадтский залив, для XIX века — Маркизова лужа, а для XX — Суп с клецками (так его называли после войны из-за огромного количества оставшихся мин).
В нашем пространстве представлено больше 300 подлинных предметов, поднятых нами за время работы Центра подводных исследований. Зрители смогут увидеть сами вещи, прочитать информацию о тех судах, с которых их подняли. Плюс мы рассказываем об общей истории мореплавания и военной истории Финского залива.
Давайте тогда сразу расскажем о самых ярких экспонатах.
Для XVIII века это предметы с любецкого торгового судна «Архангел Рафаил», затонувшего в 1724 году и шведского канонерского баркаса номер 8, который был потоплен в 1790 году во время русско-шведской войны.
Говоря об «Архангеле Рафаиле», я бы выделил два уникальных парика. Начиная с XIX века для изготовления париков использовали разные заменители вроде конского волоса, но наши находки сделаны из человеческого волоса. Мы их восстановили и даже завили аутентичными щипцами XVIII века. Насколько мне известно, аналогичных предметов ни у кого в музейной коллекции нету.
Что касается шведского баркаса номер 8, там есть несколько интереснейших предметов из офицерской каюты: часы очень тонкой работы, набор посуды. Вообще, судя по тем артефактам, которые мы подняли, этот корабль вез какое-то очень высокопоставленное лицо. Убранство корабля намного превосходит то, что мы обычно видим на стандартных боевых единицах того времени.
То есть речь только о предметах в витринах? Или посетитель сможет составить себе какое-то представление и о кораблях, на которых эти артефакты были обнаружены?
У нас в зале есть несколько зон. Часть вещей, конечно, просто представлена в витринах с очень красивой точечной подсветкой. Однако этим дело не ограничивается.
К примеру, осколки мортирной бомбы вмонтированы в экспозицию так, что зритель как бы видит момент ее столкновения с корпусом корабля. Причем для инсталляции использованы не только осколки самой бомбы, но и настоящие фрагменты исторического корпуса. Деревяшки, которые отлетают в сторону, как бы в стоп-кадре — это тоже артефакты, а не просто элементы декора.
Плюс ко всему одна из стен зала XVIII века оформлена в виде среза торгового судна — как будто бы корпус разрезали пополам и мы можем заглянуть в трюм, где лежат подлинные образцы груза.
С XVIII веком понятно, что с веком XIX?
Есть несколько интересных артефактов с торговых судов. Целая стена отведена под предметы с парусного английского кетча, который затонул в 1856 году. Это был один из первых рейсов после Крымской войны. С него поднята коллекция фаянса, стеклянной посуды, одежды. Думаю, это судно вообще держит первое место на экспозиции по богатству и разнообразию находок.
Вообще XIX век — это элегантная дворцовая эпоха. Неудивительно, что в основном мы видим роскошные товары, которые ввозились в богатый столичный Петербург: посуда, изящные безделушки, которые дворянство в большом количестве потребляло.
Кроме того, у нас есть несколько артефактов с парусно-винтового фрегата «Олег», шведского пассажирского парохода «Барвон».
Остается XX век…
Он у нас по стилистике более суровый — зал посвящен двум мировым войнам. Мы показываем фрагменты самолетов, которые защищали Ленинград в годы блокады. Кроме того, рассказывается о нескольких победах советского флота.
К примеру, в музее представлены предметы с немецкого миноносца Т-31. Он прикрывал с моря Выборг, и во время десантной операции 1944 года важнейшей задачей было отогнать его от города. Потопление этого корабля — самый крупный успех надводных сил Балтийского флота за всю войны.
Есть интереснейшие артефакты с немецкого минного тральщика Roland, в том числе судовой колокол с выбитым названием (именно по нему мы и идентифицировали этот корабль). Самая уникальная находка тут — кинопленка, которую удалось поднять, сохранить и вместе со специалистами Госфильмофонда восстановить несколько кадров. Благодаря этому мы поняли, что за фильм записан на пленку. Это была комедия «Семь лет удачи» — фрагмент фильма посетители смогут даже посмотреть на экспозиции в хорошем современном качестве.
Представлены у нас на экспозиции и советские корабли, к примеру, тральщик Т-45, с которого поднят морской телеграф и ряд других предметов.
Какой предмет больше всего запомнился лично вам?
Сложный вопрос — многие из вещей подняты на поверхность моими руками, поэтому все они мне чем-то памятны и приятны. Но, наверное, сильнее всего врезалось в память содержимое аварийного вещмешка с немецкого миноносца Т-31.
Сам вещмешок резиновый, он находится в процессе реставрации и консервации, потому что резина — очень сложный материал для консервации (особенно если она пролежала под водой 80 лет).
Почему-то меня эта находка особенно сильно зацепила, пять лет прошло, а у меня это в голове все еще висит. Наверное, потому что такие вещи обычно не сохраняются — это не корабельные орудия, не предметы техники или искусства, которые мы часто встречаем. Это аварийный запас — редкая, нишевая история, о которой мало кто пишет, мало кто ее видел. Возможно, поэтому она у меня так в голове отпечаталась.
Когда человек читает о музее подводных исследований, он мечтает немного почувствовать себя археологом-водолазом. Понятно, что такое ощущение очень сложно передать в зале, и все же вы как-то пытаетесь это сделать?
Да! У нас погружению в образ подводного археолога посвящен первый зал. Там мы рассказываем не только о Финском заливе, но и о технологиях подводных исследований.
К примеру, у нас есть макет финского фарватера с затопленными кораблями и ряжеными ограждениями (специальные конструкции, на которых возводятся мосты, маяки, и прочие сооружения на воде, — прим. Собака.ru). Человек буквально может потрогать его, почувствовать пальцами рельеф главного нашего водоема. В залах XVIII и XX века посетители смогут почувствовать себя на борту затонувшего судна.
Вообще у нас идет упор на комплексное восприятие — мы работаем со всеми органами чувств. В каждом зале есть специальная подсветка и фоновое аудиальное сопровождение, которое погружает нас в атмосферу того или иного века. Более того, для каждого зала наши партнеры разработали специальные ароматы. Мы буквально вдыхаем запах эпохи.
И чем же пахнет, скажем, XVIII век?
В первом зале у нас запах свежего бриза, который будит в нас ассоциации с морским берегом. Ну а если говорить о XVIII веке, то в те времена из Петербурга велась активная торговля дегтем, кожей, шерстью. Кроме того, при Петре формировался русский флот — отсюда запахи дерева, пеньки, смол и пакли.
XIX век, как я и говорил, — это дворцовая эпоха. Соответственно, в этом зале мы вдыхаем утонченный парфюм. Ну а в XX веке нас встречает запах войны: нефть, резина, металл — более тяжелые ароматы.
Вы уже думаете над тем, как будет обновляться экспозиция?
Да, это будет происходить в любом случае — по закону мы обязаны по истечении определенного срока передавать предметы в государственную часть музейного фонда Российской Федерации. Поэтому что-то будет постоянно уходить в другие музеи, а что-то появляться в результате наших новых экспедиций. К примеру, шведский канонерский баркас номер 8 обследован менее чем на треть. Думаю, работы там еще на несколько лет.
А вы уже знаете в какие музеи будут уходить?
Для некоторых объектов — да. У нас есть, если хотите, правило хорошего тона — артефакты с одного и того же судна логично передавать в один и тот же музей. Поэтому вещи с «Архангела Рафаила», скорее всего, пойдут в Музей истории Кронштадта, где уже хранятся некоторые предметы с этого судна.
По другим экспонатам важно понимать техническую оснащенность музея. Нам всегда интереснее передавать предметы туда, где можно их показывать, а не убирать в запасники до лучших времен.
Ну и в завершение: экспонаты с каких судов в скором времени могут, наоборот, пополнить вашу коллекцию? Где сейчас ведутся исследования, помимо баркаса номер 8?
В этом году у нас было несколько интересных археологических разведок. Было погружение на двухмачтовый галиот — торговое судно, которое мы называем винник. У нас в работе находится несколько торговых судов начала XIX века.
Более того, на экспозиции даже сейчас далеко не все вещи, которые у нас есть на руках. Часть предметов проходят реставрацию и консервацию. Так что у нас уже есть задел на частичное обновление коллекции.
Картинка для превью: Roman Samborskyi
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