В Кронштадте открывается музей подводной археологии! Рассказываем и показываем, что там можно увидеть!

Для начала вы не могли бы рассказать, что за экспозиция открывается в форте Константин?

Это первый музей Центра подводных исследований РГО — идея, которую мы вынашивали уже несколько лет. Наконец у нас будет не временная выставка на гостевой площадке (которых у нас уже было некоторое количество), а постоянно действующий музейный проект под названием Музей археологии залива.

Экспозиция состоит из четырех основных залов. В первом рассказывается о Финском заливе в целом. Далее идут три зала, посвященные трем последним векам в истории залива: XVIII, XIX и XX.

Каждый зал имеет свое название по тому неофициальному прозвищу залива, которое использовалось в тот или иной период времени. Для XVIII века — это Кронштадтский залив, для XIX века — Маркизова лужа, а для XX — Суп с клецками (так его называли после войны из-за огромного количества оставшихся мин).

В нашем пространстве представлено больше 300 подлинных предметов, поднятых нами за время работы Центра подводных исследований. Зрители смогут увидеть сами вещи, прочитать информацию о тех судах, с которых их подняли. Плюс мы рассказываем об общей истории мореплавания и военной истории Финского залива.