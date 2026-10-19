Как выбирали дачи в Петербурге сто лет назад, узнают гости Маяковки

В своей работе автор обращается к материалам 1910 года: изучает дореволюционные газеты, сравнивает цены на дачи в разных поселках, выбирает место для летнего отдыха и договаривается об аренде. Все дома и люди, о которых идет речь, существовали на самом деле, а стихи, рецепты, байки, сплетни и рекламные объявления автор собрала из старых журналов.

Елена Травина занимается историей дачных местностей Карельского перешейка и координирует исследовательскую группу «Старые дачи». Вместе с ней и другими экспертами Собака.ru уже составляла нескучный (архитектурный!) гид по Зеленогорску.

Встреча начнется в Медиахолле библиотеки имени Маяковского в 18:30 и завершится в 20:00. Посетить ее можно без регистрации. Тем, кто хочет подготовиться к лекции и узнать больше о старинных дачах и особняках Петербурга, советуем начать с таких наших текстов: