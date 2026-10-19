Крошечные двери появились на деревьях Московского района

Чтобы поучаствовать в квесте, нужно найти дверки, отсканировать прикрепленные к ним QR-коды, прочитать послания и выполнить задания: сфотографироваться рядом с каждой инсталляцией и отправить снимки на электронную почту sppmsk@sppmsk.ru. С поиском лучше не затягивать: «Южное» будет постепенно раскрывать места, где спрятаны остальные дверки.

Идея размещать небольшие сказочные дверцы в Петербурге появилась благодаря одной из ювелирных компаний. Со временем задумка вышла за рамки первоначального проекта — ее подхватили горожане, и необычные арт-объекты начали появляться в разных районах города. Сегодня похожие дверки можно встретить в Александровском саду, на площади Искусств и у станций метро «Удельная» и «Горный институт».