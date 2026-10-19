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Крошечные двери появились на деревьях Московского района

Пять маленьких дверок, стилизованных под входы в сказочные домики, появились на деревьях в зеленых зонах Московского района. Две из них уже можно найти в парке Авиаторов, рассказали в садово-парковом предприятии «Южное». Горожанам, которые отыщут все пять, обещают памятный приз.

Пресс-служба вице-губернатора Евгения Разумишкина
Пресс-служба вице-губернатора Евгения Разумишкина

Чтобы поучаствовать в квесте, нужно найти дверки, отсканировать прикрепленные к ним QR-коды, прочитать послания и выполнить задания: сфотографироваться рядом с каждой инсталляцией и отправить снимки на электронную почту sppmsk@sppmsk.ru. С поиском лучше не затягивать: «Южное» будет постепенно раскрывать места, где спрятаны остальные дверки.

Идея размещать небольшие сказочные дверцы в Петербурге появилась благодаря одной из ювелирных компаний. Со временем задумка вышла за рамки первоначального проекта — ее подхватили горожане, и необычные арт-объекты начали появляться в разных районах города. Сегодня похожие дверки можно встретить в Александровском саду, на площади Искусств и у станций метро «Удельная» и «Горный институт».

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