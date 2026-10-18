Ночные заморозки могут прийти в Петербург в ближайшие дни

После прохода атмосферного фронта погоду в городе определит усиливающийся антициклон. Поэтому предстоящая неделя будет преимущественно солнечной и сухой, но ночи станут заметно холоднее.

По словам Колесова, в ближайшие три ночи температура в центре города будет приближаться к 0 градусам, а в окрестностях переходить в минус. В Ленинградской области будет еще холоднее: в отдельных районах воздух может остыть до −3…−6 градусов. 20 октября вероятность первых заморозков появится и в центре Петербурга. Теплее будет у Невской губы — там температура, вероятно, останется выше нуля. Еще одной особенностью ближайших дней станет резкий рост атмосферного давления.