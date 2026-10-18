Ночные заморозки могут прийти в Петербург в ближайшие дни

В ближайшие три ночи температура в Петербурге будет постепенно снижаться и в окрестностях города может опуститься ниже нуля. Во вторник, 20 октября, в центре Петербурга вероятна первая отрицательная температура в этом сезоне, сообщил синоптик Александр Колесов.
После прохода атмосферного фронта погоду в городе определит усиливающийся антициклон. Поэтому предстоящая неделя будет преимущественно солнечной и сухой, но ночи станут заметно холоднее.
По словам Колесова, в ближайшие три ночи температура в центре города будет приближаться к 0 градусам, а в окрестностях переходить в минус. В Ленинградской области будет еще холоднее: в отдельных районах воздух может остыть до −3…−6 градусов. 20 октября вероятность первых заморозков появится и в центре Петербурга. Теплее будет у Невской губы — там температура, вероятно, останется выше нуля. Еще одной особенностью ближайших дней станет резкий рост атмосферного давления.
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