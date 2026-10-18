Один человек погиб, повреждены жилые дома, атакованы склад Ozon и дата-центр «ВКонтакте». Что известно о самом масштабном налете БПЛА на Петербург и Ленобласть за все время?

По информации губернатора Петербурга, в городе повреждены 12 многоквартирных и 2 частных жилых дома. Чрезвычайные службы боролись с огнем на объектах гражданской инфраструктуры в Невском, Красносельском, Красногвардейском и Московском районах. Силы МЧС продолжают ликвидировать пожары на территории «Петербургского нефтяного терминала», нефтебазе «Ручьи» и промышленных складах в Колпинском районе.

В Ленобласти обломки дронов упали на частный дом в районе Кировска, на один многоквартирный дом во Всеволожске и один в Гатчине. Во всеволожском районе после падения обломков БПЛА загорелся жилой дом, четырех человек госпитализировали. Среди них — женщина и трое детей, все с симптомами отравления «угарным газом во время пожара».

В некоторых районах региона отключалось электричество. О частичном блэкауте в Красногвардейском и Калининском районах Петербурга сообщала «Фонтанка». Позже свет вернулся в эти районы. К восьми утра были отключены две трансформаторные подстанции в Янино, из-за чего без света остались 50 многоквартирных домов, около 20 тысяч человек. Специалисты проводят аварийные работы и восстанавливают электричество. Обломки БПЛА также повредили 4 автомобиля на парковке в Низино и 55 припаркованных машин в Новоселье.

Атака повлияла на работу транспорта в Петербурге. В Пулкове было «произведено укрытие пассажиров и сотрудников в безопасные места». После 11 утра воздушная гавань вернулась к работе по скорректированному расписанию. О временных перекрытиях на ЗСД от набережной Екатерингофки в северном направлении до Шкиперского протока и в обратном направлении, а также на поворотах на набережную Екатерингофки с Двинской улицы и Гутуевского моста сообщили в Комтрансе.

Налетам дронов подвергся дата-центр «ВКонтакте» в Ленобласти. В компании это подтвердили и сообщили, что «сервисы VK доступны пользователям в обычном режиме». При этом всплеск жалоб на в работу «ВКонтакте» около 4:30 утра фиксировал DownDetector. На момент выхода этой публикации число обращений снизилось в несколько раз.

После атаки БПЛА загорелся один из складов Ozon в Петербурге на месте работают экстренные службы, сообщили в маркетплейсе. Всех работников эвакуировали, никто не пострадал, утверждают в компании. Товары с этого склада теперь «скрыты с витрины». Ozon пообещал отменить те заказы, для которых не сможет заменить товары.