Пластинку со звуками Ладоги выпустили в Петербурге. Медитировать под шум воды теперь можно не только на берегу!

Путешествовать по Ладожскому озеру теперь можно, не выходя из дома: парусное сообщество «Сила ветра» вместе с петербургским магазином «Коробка винила» и проектом «в соседней комнате всегда тихо» выпустило виниловую пластинку с полевыми записями Ладоги. В альбом вошли шум воды и ветра, звуки островов и лодки. Желающим его услышать стоит поторопиться: тираж — всего 100 экземпляров!
Идея записать звуки озера появилась в 2024 году во время парусной экспедиции в Сортавалу, в которой участвовала автор проекта «в соседней комнате всегда тихо» Юля Романова. Ее независимый проект исследует окружающий мир с помощью филд-рекординга — полевых аудиозаписей, сделанных вне студии.
Команда «Силы ветра» и Романова вышли на яхте из Сортавалы и несколько дней ходили между островами, записывая звуки вокруг. Одни рекордеры улавливали отдаленные шумы, другие — то, что происходило совсем рядом. Благодаря этому в альбоме слышны и ветер над открытой водой, и звуки на палубе.
По словам команды «Силы ветра», неожиданным открытием стали ванты — снасти, поддерживающие мачту. При записи их дрожание напоминало звучание струн гигантской гитары, а привычные звуки в наушниках раскрывались совершенно по-новому.
На основе материала проект «в соседней комнате всегда тихо» создал композицию и саунд-карту — визуализацию звукового ландшафта Ладоги, которая показывает, откуда доносились звуки, на что они были похожи и насколько громко звучали. Музыкальный трек собирала Дарьяна Буртасова, композитор и музыкантка, известная так же под именем silver silk. Затем магазин «Коробка винила» перенес запись на бруснично-красную, прозрачную пластинку.
«Сила ветра» более десяти лет организует регаты и экспедиции по России и за рубежом, популяризируя яхтинг как доступный городской досуг. Участники сообщества отправляются под парусом на Белое море, Ладогу и Камчатку, а также в Турцию, на Сейшельские острова и в другие уголки мира.
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