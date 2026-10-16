Пластинку со звуками Ладоги выпустили в Петербурге. Медитировать под шум воды теперь можно не только на берегу!

Идея записать звуки озера появилась в 2024 году во время парусной экспедиции в Сортавалу, в которой участвовала автор проекта «в соседней комнате всегда тихо» Юля Романова. Ее независимый проект исследует окружающий мир с помощью филд-рекординга — полевых аудиозаписей, сделанных вне студии.

Команда «Силы ветра» и Романова вышли на яхте из Сортавалы и несколько дней ходили между островами, записывая звуки вокруг. Одни рекордеры улавливали отдаленные шумы, другие — то, что происходило совсем рядом. Благодаря этому в альбоме слышны и ветер над открытой водой, и звуки на палубе.