Больше никаких очередей! В Ботсаду заработал новый вход у набережной Карповки

В Ботаническом саду имени Петра Великого заработал новый вход на углу набережной реки Карповки и Аптекарского проспекта, передает корреспондент Собака.ru с места событий. Его открытие должно решить многолетнюю проблему — низкую пропускную способность старого входа на улице Профессора Попова, что приводило к длинным очередям.
Новый вход представляет собой одноэтажный павильон с фасадами в светло-бежевых тонах, декоративными пилястрами и большими окнами. Перед ним установили четыре турникета с электронными экранами, а рядом оборудовали отдельный проход.
Рядом также организовали небольшую выставку под открытым небом: на деревянных мольбертах представлены архивные фотографии Ботсада имени Петра Великого и исторические планы его территории.
Проект реализовал фонд «Ботанический сад XXI века» при финансовой поддержке «Газпрома». Как отмечают представители питомника, это первая столь масштабная модернизация входной зоны более чем за 100 лет.
Ботанический сад Петра Великого — один из старейших в России. Его история началась в 1714 году с Аптекарского огорода, созданного по указу Петра I для выращивания лекарственных растений. В XIX веке он получил статус императорского.
Сегодня в оранжереях собрано более 13 тысяч видов растений со всего мира. Увидеть их можно на экскурсиях по трем маршрутам — тропическому, субтропическому и водному.
Среди главных достопримечательностей — гигантская кувшинка с листьями, выдерживающими вес до 50 килограммов, и знаменитая «Царица ночи» — старинный кактус, который цветет пару раз в году. А для самостоятельных прогулок открыт парк-дендрарий с розарием, иридарием и альпийскими горками.
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