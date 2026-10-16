Больше никаких очередей! В Ботсаду заработал новый вход у набережной Карповки

Новый вход представляет собой одноэтажный павильон с фасадами в светло-бежевых тонах, декоративными пилястрами и большими окнами. Перед ним установили четыре турникета с электронными экранами, а рядом оборудовали отдельный проход.

Рядом также организовали небольшую выставку под открытым небом: на деревянных мольбертах представлены архивные фотографии Ботсада имени Петра Великого и исторические планы его территории.

Проект реализовал фонд «Ботанический сад XXI века» при финансовой поддержке «Газпрома». Как отмечают представители питомника, это первая столь масштабная модернизация входной зоны более чем за 100 лет.