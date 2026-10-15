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«Электроосень» наступает! Сдать на переработку старую технику и получить подарок можно уже в эти выходные

В эту субботу, 17 октября, экологическое движение «РазДельный Сбор» проведет ежегодную акцию «Электроосень». Горожане смогут сдать на переработку старую или сломанную бытовую технику и электронику, а взамен получить подарок.

kopigoodday / Shutterstock

Принести ненужные приборы можно в пункты приема, которые работают во всех районах города. Адрес и регистрацию для участия можно найти на сайте «РазДельного Сбора».

В этом году участникам обещают бесплатную защитную пленку для экрана любого смартфона — ее сразу наклеят на устройство. Условия получения подарка волонтеры также опубликовали на сайте акции.

  • На переработку принимают бытовую технику и электронику весом до 20 килограммов: фены, утюги, чайники, компьютеры, принтеры, телефоны, провода, зарядные устройства и другие электроприборы.
  • Не примут отдельные комплектующие и расходники — аккумуляторы, картриджи, батарейки, лампочки, диски и кассеты. Также нельзя принести технику тяжелее 20 килограммов, источники бесперебойного питания, медицинское оборудование, игрушки для взрослых и радиоуправляемые игрушки.

Активисты напоминают: исправные гаджеты на акцию приносить не стоит — все собранные вещи отправят на переработку. Для техники, которая еще может кому-то пригодиться, лучше найти нового владельца.

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