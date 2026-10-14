Выборгская сторона в гравюрах! На новый путеводитель собирает деньги петербургское издательство

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Дарья Усова окончила РГПУ имени Герцена в 2022 году. В 2021-м она выпустила собственный путеводитель по Коломне, который тоже написала и проиллюстрировала сама. Участвовала в выставках «Код города» в Бертгольд-центре, «Молодость Петербурга», «Осень», «Печатная графика» в Санкт-Петербургском союзе художников, а также в биеннале печатной графики «Кубачинская башня» в Дагестане и фестивале «Бурмагин-фест» в Вологде.