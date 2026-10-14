Выборгская сторона в гравюрах! На новый путеводитель собирает деньги петербургское издательство

Сбор на выпуск книги о Выборгской стороне запустило издательство «Коло». Текст и иллюстрации к ней создавала художник и исследователь архитектуры Дарья Усова. Краудфандинг продлится месяц, сам путеводитель планируют выпустить в декабре.
Книга состоит из двух частей, посвященных территориям исторического района: вдоль Невы и Большой Невки. Текст включает историю развития этого участка города на протяжении трех веков и его застройки, а также рассказ о том, чем занимались и кем были жители Выборгской стороны. Иллюстрации Дарья Усова выполнила в технике цветной линогравюры. Рецензентами путеводителя кандидат искусствоведения и член Союза архитекторов России Михаил Мильчик и доктор архитектуры, член-корреспондент РААСН Маргарита Штиглиц.
Издательство «Коло»
<...> Архитектура Выборгской стороны крайне разнообразна: от Сампсониевского собора, возведенного в первой половине XVIII века до конструктивистской фабрики-кухни – прогрессистского проекта первых десятилетий советской эпохи. Несмотря на то, что туристическими эти места никак не назовешь, нам показалось, что прогуляться здесь будет интересно как жителям, так и гостям Петербурга.
Дарья Усова, автор иллюстрированных путеводителей по Коломне и Выборгской стороне
Выпуск книги можно поддержать на любую сумму от 100 рублей на платформе Planeta.ru. Желающие получить подарок могут приобрести один из лотов. Их стоимость начинается от 500 рублей. Среди подарков — экземпляры книги (по цене ниже, чем в свободной продаже, закладка с авторским принтом, календарь, шопер, гравюры и аромалампа виде копии исторической печи фабрики Товарищества М.С. Кузнецова.
Дарья Усова окончила РГПУ имени Герцена в 2022 году. В 2021-м она выпустила собственный путеводитель по Коломне, который тоже написала и проиллюстрировала сама. Участвовала в выставках «Код города» в Бертгольд-центре, «Молодость Петербурга», «Осень», «Печатная графика» в Санкт-Петербургском союзе художников, а также в биеннале печатной графики «Кубачинская башня» в Дагестане и фестивале «Бурмагин-фест» в Вологде.
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