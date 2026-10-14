Масштабный сбой рунета затронул «Вконтакте», Ozon и «Сбер». Последний подтвердил атаки на свой-дата центр этим утром

Утром 14 октября об атаке беспилотников на Саратовскую область сообщил губернатор Роман Бусаргин. Обстрелам БПЛА в том числе подвергся город Балаково, где находятся центры обработки данных «Сбера».

«Мы подтверждаем факт атаки на центр обработки данных. При этом все системы и все сервисы Сбербанка работают штатно и без сбоев. Никто из сотрудников не пострадал», — заявил ТАСС первый зампредседателя правления «Сбера» Александр Ведяхин.

Ранее продолжительные сбои затронули сервисы «Яндекса». Их причиной стали атаки беспилотников на дата-центры компании. За несколько дней налетам БПЛА подверглись сразу три объекта: в Рязанской, Калужской и Владимирской областях.