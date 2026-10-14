Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Масштабный сбой рунета затронул «Вконтакте», Ozon и «Сбер». Последний подтвердил атаки на свой-дата центр этим утром

Более десятка сервисов столкнулись с перебоями в работе, следует из данных DownDetector. Среди них оказались сайты «Сбера», «Точка Банка», Ozon, «Самоката», Mail.Ru, «Облака Mail.Ru», ВК и других компаний.

furustic / Shutterstock

Утром 14 октября об атаке беспилотников на Саратовскую область сообщил губернатор Роман Бусаргин. Обстрелам БПЛА в том числе подвергся город Балаково, где находятся центры обработки данных «Сбера».

«Мы подтверждаем факт атаки на центр обработки данных. При этом все системы и все сервисы Сбербанка работают штатно и без сбоев. Никто из сотрудников не пострадал», — заявил ТАСС первый зампредседателя правления «Сбера» Александр Ведяхин.

Ранее продолжительные сбои затронули сервисы «Яндекса». Их причиной стали атаки беспилотников на дата-центры компании. За несколько дней налетам БПЛА подверглись сразу три объекта: в Рязанской, Калужской и Владимирской областях.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: