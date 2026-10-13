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Предстоящая ночь в Петербурге станет самой холодной с начала осени

Минимальная температура в ночь с 13 на 14 октября составит +2…+4 градуса, пишет замначальника гидрометцентра Петербурга Александр Колесов. Этот промежуток времени станет самым холодным за уже прошедшую половину осени, отмечает синоптик.

smith371 / Shutterstock.com

Во вторник днем температура в городе достигнет +6…+7 градусов. Холодную погоду определяют облачность, осадки и северный ветер. В это же время на юге Карелии идет снег, но к Петербургу зона с зимними осадками пока не приблизится — она уйдет дальше на север, обнадеживает Колесов.

В городе потеплеет к среде, и во второй половине недели в Петербурге не будет осадков, а температура воздуха поднимется до +12…+14 градусов, пишет Колесов. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» при этом в среду прогнозирует небольшие дожди, которые пройдут ночью и утром. Днем, по его словам, воздух прогреется до +7…+9 градусов.

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