Предстоящая ночь в Петербурге станет самой холодной с начала осени

Во вторник днем температура в городе достигнет +6…+7 градусов. Холодную погоду определяют облачность, осадки и северный ветер. В это же время на юге Карелии идет снег, но к Петербургу зона с зимними осадками пока не приблизится — она уйдет дальше на север, обнадеживает Колесов.

В городе потеплеет к среде, и во второй половине недели в Петербурге не будет осадков, а температура воздуха поднимется до +12…+14 градусов, пишет Колесов. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» при этом в среду прогнозирует небольшие дожди, которые пройдут ночью и утром. Днем, по его словам, воздух прогреется до +7…+9 градусов.