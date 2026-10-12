Почему города отказываются от новых технологий, расскажут в Маяковке

Разговор будет выстроен на обращении к художественной литературе — в том числе Аркадия и Бориса Стругацких, Федора Достоевского и Сергея Довлатова.

Слушатели узнают, как оценивать городские инновации: кому они приносят пользу, почему могут вызывать тревогу и недоверие и что происходит, когда новое решение сталкивается с бюджетом, регулированием, инфраструктурой и реальной жизнью горожан.

Кроме того на российских и зарубежных примерах они разберут, почему одни инновации действительно меняют город (от первых систем учета, водопровода и уличного освещения до искусственного интеллекта и цифровых двойников), а другие остаются эффектными экспериментами.

Встреча пройдет 13 октября в Медиахолле на первом этаже корпуса библиотеки на набережной Фонтанки, 44. Лекция начнется в 19:00. Из-за сбоев в работе сервиса Timepad попасть на нее (как и на другие события Маяковки) можно без регистрации.