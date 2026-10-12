Пейзаж XVIII века у Приоратского дворца в Гатчине воссоздают волонтеры

Всего на участке высадили 80 деревьев, их саженцам 8-10 лет. В администрации парка надеются, что через несколько лет пейзаж обретет свой исторический облик.

Вернуть парку его прежний вид пытались и после войны. Тогда деревья сажали без научного плана и должного ухода, поэтому к началу XXI века участок к востоку от Приоратского дворца превратился в пустырь. После того, как участок передали музею-заповеднику «Гатчина», здесь началась научная подготовка к возрождению ландшафта.

Приоратский дворец возвели в 1799 году по проекту архитектора Николая Львова для рыцарей Мальтийского ордена. На работы ушло всего несколько месяцев. Это единственный в России памятник землебитного строительства конца XVIII века.