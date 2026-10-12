Заработать на отмене концертов Канье Уэста все же смогли отели и рестораны Петербурга

По предварительным подсчетам отельеров, около трети гостей, забронировавших номера на даты концерта, все же приехали в Петербург и заселились. Еще примерно 20% не стали забирать деньги и перенесли их на будущие поездки, а около 30% клиентов после отмены концерта вообще не вышли на связь. Такие данные привел владелец отеля «Гельвеция» Юнис Теймурханлы.

По его словам, на решения гостей повлияло то, что официальной отмены концерта долго не было. Часть людей до последнего рассчитывала, что выступление состоится, другие, вероятно, все равно собирались приехать в Петербург. Когда стало понятно, что концерт не состоится, некоторые уже смирились с потерей денег. При этом отельер отмечает, что законодательство позволяет оформлять возвраты в полном объеме не позднее, чем за сутки до заселения.

Когда организаторы концертов официально заявили об отмене шоу, петербургские заведения также попытались превратить несостоявшиеся выступления в повод для собственных мероприятий. Так, один из баров на Петроградской стороне устроил «Вечеринку несбывшихся надежд», а некоторые клубы предлагали владельцам билетов на концерт бесплатные напитки и скидки на вход. В ресторане Mekong весь вечер ставили музыку Канье Уэста с винила. Там отмечают, что в зале в итоге был аншлаг.

В середине августа на «Газпром Арене» анонсировали два концерта рэпера, запланированные на 10 и 11 октября. Афишу также опубликовала сама площадка в соцсетях. Уже через неделю представители арены заявили, что выступления не состоятся. Официально об отмене концертов организаторы — американское агентство Access Opera и российское Say Agency — объявили в конце сентября. Форма для возврата денег за билеты заработала 12 октября.