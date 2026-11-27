Городская усадьба на 400-летнем фундаменте

Это исторический центр города — под нашими окнами находятся руины старого Кафедрального собора. Здесь еще в Средние века, в шведский период, существовал первый церковной приход Выборга.

Сохранившееся здание по заказу коллежского асессора Пера Урсина построил архитектор Карл Лесциг в 1840 году. Это типичная городская усадьба середины XIX века: П-образный дом и участок с двором и конюшней (не сохранилась). А когда-то на этом месте стоял дом некоего Хенрика Фаттебура, который впоследствии исчез, но от него сохранился фундамент. Его использовали при строительстве нашего дома, а ему, на минуточку, более 400 лет! То есть история видна уже в подвальном помещении.

Военные действия, которые проходили в Выборге несколько раз в течение XX века, почти уничтожили деревянную застройку. До Зимней войны 1939–1940 годов из этого материала были построены целые улицы. Сейчас в пределах Каменного города (то есть на территории бывшей крепости XV–XVI веков) сохраняется всего пять деревянных зданий. Одно из них — наш дом. Интересно, что четыре построены одним архитектором — Карлом Лесцигом. А может быть, даже все: об авторстве пятого мне ничего не известно.