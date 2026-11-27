Несколько лет назад режиссер-документалист Глеб Петров решился на спонтанную покупку квартиры в Выборге. Многие сочли бы ее сомнительной: деревянный дом 1840 года, где от интерьеров прошлых эпох — лишь следы расселенной в нулевых коммуналки. Однако под слоями советской отделки скрывался исторический эксклюзив — настоящая энциклопедия финского быта за целое столетие: 12-цветные двери (это вам не IKEA!), трафаретные росписи середины XIX века и старинные рукописи под обоями (вау-находка — автографы «финского Пушкина»!). Теперь это открытая гостиная и одно из немногих мест в городе, где можно познакомиться с повседневной жизнью старой Финляндии. Собака.ru узнала у ее хозяина, что еще здесь посмотреть и зачем сюда ехать под конец года (спойлер: ради атмосферы европейского Рождества без визы и загранпаспорта!).
Дом Пера Урсина
Городская усадьба на 400-летнем фундаменте
Это исторический центр города — под нашими окнами находятся руины старого Кафедрального собора. Здесь еще в Средние века, в шведский период, существовал первый церковной приход Выборга.
Сохранившееся здание по заказу коллежского асессора Пера Урсина построил архитектор Карл Лесциг в 1840 году. Это типичная городская усадьба середины XIX века: П-образный дом и участок с двором и конюшней (не сохранилась). А когда-то на этом месте стоял дом некоего Хенрика Фаттебура, который впоследствии исчез, но от него сохранился фундамент. Его использовали при строительстве нашего дома, а ему, на минуточку, более 400 лет! То есть история видна уже в подвальном помещении.
Военные действия, которые проходили в Выборге несколько раз в течение XX века, почти уничтожили деревянную застройку. До Зимней войны 1939–1940 годов из этого материала были построены целые улицы. Сейчас в пределах Каменного города (то есть на территории бывшей крепости XV–XVI веков) сохраняется всего пять деревянных зданий. Одно из них — наш дом. Интересно, что четыре построены одним архитектором — Карлом Лесцигом. А может быть, даже все: об авторстве пятого мне ничего не известно.
Сигнал сверху
В 2018 году я в качестве развлечения просматривал базу недвижимости. Мне было интересно, какие необычные объекты есть на рынке. Практического смысла в этом занятии не было: я ничего не собирался покупать, у меня не было ни денег, ни такой потребности. Мы с женой живем в Петербурге и достаточно часто бываем в Выборге, чтобы отдохнуть, выпасть из ритма большого города. Поэтому поиски я начал именно с него и тут же наткнулся на объявление о продаже квартиры.
Словосочетание «убитая коммуналка» очень подходило для того, что мы здесь увидели. Все было законопачено советскими материалами, заставлено советской мебелью. Торчали только изразцовые печки, сильно потрепанные жизнью. Но на меня это произвело совершенно неправильное действие: я влюбился в эту квартиру. Ночами думал о том, что утром кто-то пойдет оформлять мою сделку. Было ощущение, что, если я ее упущу, буду сожалеть об этом до конца жизни. Почему? Не знаю. Это был сигнал сверху.
Финская история под советским бытом
Более 30 лет дом Пера Урсина числился выявленным объектом культурного наследия, но предмет охраны не был определен. По результатам историко-культурной экспертизы, которую все-таки провели в 2018 году, охраняются исторические фасады и их архитектурные детали, членение окон, конфигурация крыш, объемы здания. Поэтому работы, которые мы проводили внутри, были преимущественно противоаварийными и связанными с коммуникациями: канализацией, водопроводом, отоплением.
После войны здесь была коммунальная квартира, которую расселили в начале 2000-х. В процессе демонтажа советских материалов перед нами открылось огромное количество артефактов финского периода, то есть с момента строительства дома в 1840 году до подписания Московского мирного договора в марте 1940-го, когда Выборг отошел Советскому Союзу. Ровно 100 лет. Это история «русской Финляндии», которую трудно увидеть в нашей стране, и мы ее очень бережем.
Именно поэтому проект называется «Открытая финская гостиная». Финская — потому что рассказываем об этом промежутке бытования здания и Выборга в целом. Открытая — потому что человек с улицы может просто постучать в дверь, зайти и узнать о той эпохе. В городе сохранились прекрасные фасады, но очень мало исторических интерьеров. А у нас их можно увидеть. Здесь все еще есть ощущение жилого дома: это не музей. Я сам живу в этих интерьерах. Мы не имитируем жизнь — она действительно продолжается.
Газовая революция
Первая находка ждала нас на потолке. Раскрыв вагонку финского периода там, где раньше был центр комнаты, мы увидели лепную розетку с держателем для люстры. По своим техническим характеристикам это фрагмент газовой осветительной фурнитуры. В 1860 году улицы губернского Выборга стали освещаться газом — это был технологический прорыв. А благодаря этой находке мы получили свидетельство того, что газ использовался для освещения и в жилых помещениях города.
Искусство над головой
В одном из помещений под аварийной вагонкой финского периода обнаружилась многоцветная трафаретная роспись потолка середины XIX века — 17 квадратных метров! Это стилизованные масляные лампы, бордюры и другие элементы декора. В Выборге ничего подобного пока не найдено.
Думаю, даже петербургский интерьер гордился бы такой находкой. Декорировать потолки было своего рода правилом. У нас они раскрыты в четырех помещениях: где-то целиком, где-то небольшими фрагментами. Причем расписывали их даже в комнатах, предназначенных для сдачи внаем. И везде был разный рисунок.
12 оттенков колера
Еще мы нашли в стене дверь, которой в советское время уже не пользовались, и установили, что в последний раз ее красили финны. Раскрывали послойно, очищали от поздней краски. В результате увидели две створки, датируемые предположительно 1840 годом, для окраски которых с двух сторон использовали 12 разных колеров! Человек за это время не изменился по своей сути, а вот его отношение к декору — сильно. Это вам не Икея!
Подорожные первой трети XIX века использовали в качестве подложки для оклейки гостиной обоями
Антология надворного суда
Бревенчатые стены дома оказались оклеены рукописями на шведском и русском языках — документами Надворного суда, где служил переводчиком первый хозяин, Пер Урсин. Я нашел его личное дело на сайте Национального архива Финляндии и сравнил почерк. Это первый слой под обоями — принцип тот же, что и при наклеивании газет в советское время. А у Пера Урсина вместо них были списанные бумаги.
По сути, у нас на стенах — антология деятельности Выборгского надворного суда за 1820–1830-е годы. Бесценная библиотека! Среди документов есть и подорожные 1826 года, которые давали чиновникам право менять на почтовых станциях уставших лошадей на свежих, и незаполненные бланки тюремных подорожных 1830-х годов, когда губернская тюрьма находилась в Выборгском замке.
Обои с мышьяком 1852 года
Обои из страшилок викторианской эпохи
Первые обои в каждой комнате не были привезены из магазина и не были сделаны на фабрике, а изготовлены прямо в этом доме в 1840 году. Как в случае с набивными ситцами, на резные доски наносили краску и контактным способом делали отпечаток на бумаге. Это абсолютно уникальная история. Есть у нас и обои с мышьяком 1852 года. При их производстве использовали красивый ярко-зеленый пигмент, который содержал смертельно опасный для человека яд. С одной стороны, это известная страшилка викторианской эпохи, а с другой — мы видим ее воплощение у себя на стенах.
Фрагмент рукописи финского поэта Юхана Людвига Рунеберга
Финский Пушкин
Еще я обнаружил на стенах рукописи Юхана Людвига Рунеберга — первого национального поэта Финляндии. Это финский Пушкин: они жили в одно время, и значение Рунеберга для финляндской литературы можно сравнить со значением Пушкина для русской. Найденные и атрибутированные экспертами подлинники датируются 1830 годом. Это «Сербские народные песни» в переводе на шведский язык. Конечно, находка космического значения.
Как рукописи попали на стены нашего дома — целая история, которую я рассказываю гостям. Мы также празднуем день рождения Рунеберга — 5 февраля. К нам приезжает петербургский переводчик Алексей Алешин, читает свои переводы его стихов на русский язык. Но отдельно я прошу его прочесть что-нибудь на шведском. Гостиная в середине XIX века была предназначена для тихих развлечений, в том числе для декламирования стихов. Я глубоко уверен, что здесь звучали произведения Рунеберга. Это машина времени, которую мы запускаем раз в году.
Трехметровая елка, 150 ретроигрушек и экскурсии в темноте
К европейскому Рождеству у нас появляется живая трехметровая ель, которую мы привозим из леса и украшаем коллекцией из порядка 150 советских игрушек разных эпох — с 1930-х до 1980-х годов. Практически каждый пришедший может найти что-то родное. Пожилые гости, родившиеся до войны, говорят: «У меня в детстве была такая же», а молодежь узнает украшения, которые были у их родителей, бабушек и дедушек.
В этом году у нас дважды — в мае и августе — прошел очень удачный эксперимент, который мы назвали «Ночью музеев», хотя мы и не музей. Это развлекательная программа, смысл которой в том, чтобы увидеть привычное непривычным образом. Действие начиналось в семь вечера и продолжалось до двух часов ночи. Поскольку я режиссер документального кино, мы смотрели и обсуждали два моих фильма. Еще были чаепитие с рассказами о рукописях Рунеберга при свечах и ночные экскурсии по дому в темноте. К Новому году хотим провести еще одну такую программу.
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