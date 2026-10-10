Петербуржцы шестой день массово жалуются на сбои в работе крупного интернет-сервиса

Жители Петербурга и Ленобласти столкнулись с масштабными перебоями в работе одного из крупных местных интернет-провайдеров «СкайНэт».

Согласно данным DownDetector, только за последние сутки на работу провайдера поступило более четырех тысяч жалоб. Пик обращений пришелся на период с 13:30 до 15:30.

Количество сообщений о проблемах со связью и доступом в сеть продолжает оставаться высоким. При этом в комментариях пользователи отмечают, что интернет не работает у многих уже шесть дней — хотя об атаке на сервисы в компании заявили лишь четыре дня назад, 6 октября.

Точные сроки полного восстановления работы в контактном центре пока не называют. В самой компании проблемы с подключением объясняют внешним вмешательством: якобы сеть провайдера находится под массированной DDoS-атакой.