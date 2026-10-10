Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Петербуржцы шестой день массово жалуются на сбои в работе крупного интернет-сервиса

В организации заявили, что сеть подверглась DDoS-атаке.

Фото: скриншот сервиса DownDetector

Жители Петербурга и Ленобласти столкнулись с масштабными перебоями в работе одного из крупных местных интернет-провайдеров «СкайНэт».

Согласно данным DownDetector, только за последние сутки на работу провайдера поступило более четырех тысяч жалоб. Пик обращений пришелся на период с 13:30 до 15:30.

Количество сообщений о проблемах со связью и доступом в сеть продолжает оставаться высоким. При этом в комментариях пользователи отмечают, что интернет не работает у многих уже шесть дней — хотя об атаке на сервисы в компании заявили лишь четыре дня назад, 6 октября.

Точные сроки полного восстановления работы в контактном центре пока не называют. В самой компании проблемы с подключением объясняют внешним вмешательством: якобы сеть провайдера находится под массированной DDoS-атакой.

«Мы занимаемся отражением атаки и устранением последствий. Приносим извинения за неудобства», — прокомментировали ситуацию в «СкайНэт».

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: