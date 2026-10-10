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Холодно и дождливо: в выходные температура не превысит +11 градусов

Небо в городе затянут плотные облака, пройдут кратковременные дожди.

Фото: Stanislav71 // Shutterstock

В субботу погоду в Петербурге продолжит определять тыловая, холодная часть североатлантического циклона. 

Воздух в городе прогреется только до +9…+11 градусов, в Ленобласти — до +6…+11 градусов. Атмосферное давление будет расти и составит 752 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы. Порывистый западный ветер усилится до 5–10 метров в секунду.

В воскресенье осадки постепенно начнут утихать, а днем столбики термометров поднимутся до +10…+12 градусов, рассказал ведущий эксперт центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В воскресенье дождя еще меньше, хотя он местами все-таки будет, а вот ветер ослабеет совсем, это уже хорошо. Фон температуры воздуха сейчас стабилен», — отметил синоптик Александр Колесов.

Однако передышка, по словам Колесова, будет недолгой: уже в понедельник в регион придет следующий циклон с юга, который принесет очередные дожди и развернет ветер на восточный.

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