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В Петербурге заметили редкую экзотическую утку-мандаринку

Ее заметили в одном из водоемов города.

Фото: Павел Глазков / Каждой твари по паре

На одном из городских прудов поселился самец редкой утки-мандаринки, занесенной в Красную книгу России.

Естественным местом обитания этих птиц считается Дальний Восток, однако европейские популяции, разведенные еще в XVIII веке, постепенно дичают и залетают в парки Петербурга.

О визите «знатного китайского вельможи» рассказал биолог Павел Глазков в своем блоге «Каждая тварь по паре». По его словам, селезень активно гоняет городских крякв и привлекает внимание горожан, которые приходят в парк специально, чтобы им полюбоваться.

«Скорее всего, с наступлением холодов он подастся в сторону юга — а пока своей красотой усиливает яркие краски петербургской осени», — отмечает Глазков.

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