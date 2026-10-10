В Петербурге заметили редкую экзотическую утку-мандаринку

На одном из городских прудов поселился самец редкой утки-мандаринки, занесенной в Красную книгу России.

Естественным местом обитания этих птиц считается Дальний Восток, однако европейские популяции, разведенные еще в XVIII веке, постепенно дичают и залетают в парки Петербурга.

О визите «знатного китайского вельможи» рассказал биолог Павел Глазков в своем блоге «Каждая тварь по паре». По его словам, селезень активно гоняет городских крякв и привлекает внимание горожан, которые приходят в парк специально, чтобы им полюбоваться.