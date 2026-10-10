В Петербурге заметили редкую экзотическую утку-мандаринку

Ее заметили в одном из водоемов города.
На одном из городских прудов поселился самец редкой утки-мандаринки, занесенной в Красную книгу России.
Естественным местом обитания этих птиц считается Дальний Восток, однако европейские популяции, разведенные еще в XVIII веке, постепенно дичают и залетают в парки Петербурга.
О визите «знатного китайского вельможи» рассказал биолог Павел Глазков в своем блоге «Каждая тварь по паре». По его словам, селезень активно гоняет городских крякв и привлекает внимание горожан, которые приходят в парк специально, чтобы им полюбоваться.
«Скорее всего, с наступлением холодов он подастся в сторону юга — а пока своей красотой усиливает яркие краски петербургской осени», — отмечает Глазков.
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