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Петербург — в числе регионов с зарплатами до 150 тысяч рублей в июле

Лидерами стали Чукотка и Магаданская область — там показатель перевалил за 200 тысяч рублей.

Фото: AnastasiaGud73 //Shutterstock

Петербург вошел в число 22 регионов России, где средняя зарплата в июле превысила 100 тысяч рублей. По данным Росстата, в городе она составила от 100 до 150 тысяч.

Такой диапазон зафиксировали еще в 15 субъектах.

Помимо Петербурга, в список вошли:

  • Подмосковье;
  • Татарстан;
  • Приморский, Хабаровский и Забайкальский края;
  • Иркутская, Ленинградская, Амурская и Мурманская области;
  • республики Коми и Саха (Якутия);
  • Ханты-Мансийский АО и Еврейская автономная область.

В пяти регионах, включая Москву, Камчатку и Сахалинскую область, средние зарплаты оказались выше 150 тысяч. Средняя зарплата по стране в июле 2026 года составила почти 109,5 тысячи рублей, сообщили в «РИА Новости».

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