Петербург — в числе регионов с зарплатами до 150 тысяч рублей в июле

Петербург вошел в число 22 регионов России, где средняя зарплата в июле превысила 100 тысяч рублей. По данным Росстата, в городе она составила от 100 до 150 тысяч.

Такой диапазон зафиксировали еще в 15 субъектах.

Помимо Петербурга, в список вошли:

Подмосковье;

Татарстан;

Приморский, Хабаровский и Забайкальский края;

Иркутская, Ленинградская, Амурская и Мурманская области;

республики Коми и Саха (Якутия);

Ханты-Мансийский АО и Еврейская автономная область.

В пяти регионах, включая Москву, Камчатку и Сахалинскую область, средние зарплаты оказались выше 150 тысяч. Средняя зарплата по стране в июле 2026 года составила почти 109,5 тысячи рублей, сообщили в «РИА Новости».