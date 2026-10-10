Петербург — в числе регионов с зарплатами до 150 тысяч рублей в июле

Лидерами стали Чукотка и Магаданская область — там показатель перевалил за 200 тысяч рублей.
Петербург вошел в число 22 регионов России, где средняя зарплата в июле превысила 100 тысяч рублей. По данным Росстата, в городе она составила от 100 до 150 тысяч.
Такой диапазон зафиксировали еще в 15 субъектах.
Помимо Петербурга, в список вошли:
- Подмосковье;
- Татарстан;
- Приморский, Хабаровский и Забайкальский края;
- Иркутская, Ленинградская, Амурская и Мурманская области;
- республики Коми и Саха (Якутия);
- Ханты-Мансийский АО и Еврейская автономная область.
В пяти регионах, включая Москву, Камчатку и Сахалинскую область, средние зарплаты оказались выше 150 тысяч. Средняя зарплата по стране в июле 2026 года составила почти 109,5 тысячи рублей, сообщили в «РИА Новости».
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