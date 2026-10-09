Новый заказник появится в Курортном районе

Заказник затронет территории Белоострова, Солнечного, Репина и Комарова. Его разделят на семь участков: «Щучий», «Сосновый», «Еловый», «Скандинавский», «Речной», «Белоостровский» и «Березовый».

«Старую границу» создадут, чтобы сохранить и восстановить природные комплексы речных долин, озерно-ледниковых террас и моренных гряд, говорится в документе. Среди ценностей территории в постановлении значатся: долины реки Сестры, Щучьего и Лесного ручьев, старые еловые и сосновые леса, а также редкие для Петербурга сосновые сфагновые леса с молинией голубой. Кроме того, здесь растут виды, занесенные в Красную книгу города.

На территории заказника ограничат строительство и реконструкцию, за исключением линейных объектов и трех указанных в проекте дорог. Также под запрет попадут добыча полезных ископаемых, выброс мусора, разведение костров, движение транспорта вне дорог, выгул домашних животных и устройство туристических стоянок.

Создание «Старой границы» губернатор Александр Беглов анонсировал еще в 2024 году. Тогда он говорил, что до 2030 года в Петербурге должны появиться три новые особо охраняемые природные территории: «Сестрорецкие дюны», «Старая граница» и «Тарховский». Последний был образован в октябре 2025 года. Сейчас в городе насчитывается 18 ООПТ.