Погоду в Петербурге испортит циклон «Фелиция». В город придут дожди и усиленный ветер

По словам Михаила Леуса, днем центр циклона выйдет на восток Балтики, а Петербург окажется в его теплом секторе. После полудня начнется дождь, который, по прогнозу синоптика Александра Колесова, продлится до вечера. Ветер будет юго-восточным, днем сменит направление на юго-западное и усилится до 7-12 метров в секунду. Температура составит +12…+14 градусов.

Похолодание придет в субботу, 10 октября, когда город окажется в тылу циклона и начнется поступление холодного воздуха с севера, пишет Колесов. Температура в течение суток будет держаться на уровне +7…+9 градусов, временами ожидается дождь. По словам Колесова, этот день может стать самым холодным в Петербурге с начала осени: пока дневная температура ниже +10 градусов не опускалась.