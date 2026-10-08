Консульства Кипра в Петербурге и Москве временно не принимают заявления на визы

Заявителей, у которых есть активные записи в BLS, примут на основании старой записи, когда услуга возобновится. Документы временно не принимают в Москве, Петербурге, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде и Новосибирске. В Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Ташкенте и Минске визовые центры продолжают работать в обычном режиме.

С 15 июня визовые центры BLS International перестали принимать документы для разрешений на въезд на Кипр из-за истечение срока договора оператора с посольством. Однако уже 6 июля прием заявлений на получение виз через центры вновь возобновился.