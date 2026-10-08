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Консульства Кипра в Петербурге и Москве временно не принимают заявления на визы

Причина этого — «технические неполадки», сообщается на сайте визового центра BLS International. Сейчас специалисты «принимают меры для скорейшего устранения проблем», а заявление о дальнейшей работе сделают «после разрешения ситуации».

Mini Onion / Shutterstock

Заявителей, у которых есть активные записи в BLS, примут на основании старой записи, когда услуга возобновится. Документы временно не принимают в Москве, Петербурге, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде и Новосибирске. В Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Ташкенте и Минске визовые центры продолжают работать в обычном режиме.

С 15 июня визовые центры BLS International перестали принимать документы для разрешений на въезд на Кипр из-за истечение срока договора оператора с посольством. Однако уже 6 июля прием заявлений на получение виз через центры вновь возобновился.

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